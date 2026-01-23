Cu ce izolează norvegienii casele. Materialul reține căldura chiar și la – 30 de grade

Izolația unei locuințe are un impact direct asupra consumului energetic și asupra durabilității construcției, iar Norvegia este adesea dată exemplu pentru modul în care arhitectura tradițională poate fi adaptată eficient la un climat sever.

În Norvegia, casele din lemn sunt extrem de comune, îmbinând resursele naturale locale cu tehnologii moderne de protecție și eficiență termică.

Cu ce izolează norvegienii casele

În urma studiilor, s-a descoperit că performanța izolației nu influențează doar costurile cu încălzirea, ci și nivelul de confort interior și rezistența fațadelor în timp. De aceea, în regiunile cu ierni aspre, calitatea izolației devine un element esențial pentru menținerea unei locuințe eficiente energetic.

În timp ce în România polistirenul rămâne una dintre cele mai utilizate soluții pentru termoizolare, în Norvegia sunt preferate materiale și tehnologii adaptate condițiilor climatice extreme. Temperaturile foarte scăzute din sezonul rece necesită sisteme de izolare capabile să reducă pierderile de căldură și să protejeze structura clădirii pe termen lung.

Construcțiile norvegiene din lemn au o tradiție îndelungată, datorită accesului facil la păduri experienței acumulate de-a lungul secolelor. Lemnul, tratat și montat corect, oferă o performanță excelentă în medii cu umiditate ridicată și temperaturi scăzute.

Totodată, metodele moderne de prelucrare contribuie la creșterea rezistenței materialului, prevenind deformarea și degradarea acestuia.

Materialul reține căldura chiar și la – 30 de grade

Una dintre tehnologiile tot mai utilizate în Norvegia este reprezentată de panourile ThermoWood, folosite în special pentru placarea fațadelor. Aceste panouri sunt obținute prin expunerea lemnului la temperaturi cuprinse între 160°C și 215°C, în prezența aburului.

Procesul modifică structura internă a lemnului, reducând capacitatea de absorbție a apei și îmbunătățind stabilitatea dimensională. Totodată, tratamentul termic crește rezistența la mucegai, putrezire și atacul dăunătorilor.

Panourile ThermoWood sunt concepute să facă față ploii, înghețului și radiațiilor solare, menținându-și proprietățile timp îndelungat atunci când sunt instalate și întreținute corespunzător.

Mai mult, acestea contribuie și la izolarea termică și fonică a locuinței, datorită structurii modificate prin tratament. Totodată, datorită faptului că nu absorb apă și nu permit transferul rapid de căldură, panourile asigură protecție atât în sezonul rece, cât și în perioadele cu temperaturi ridicate.

