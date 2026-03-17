Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii

Fostul ministru Ilan Laufer a suferit marți dimineață o rană ușoară la cap, după ce trotineta electrică pe care se afla împreună cu cei doi copii ai săi, în vârstă de 5 ani, a fost lovită de un autoturism condus de o femeie care ieșea de pe o stradă laterală. Incidentul nu a avut urmări grave.

Accidentul s-a produs puțin înainte de ora 9:00, în zona străzii Mircea Vulcănescu. Laufer se deplasa pe trotinetă avându i pe cei doi gemeni alături, iar în momentul în care au ajuns la o trecere de pietoni, o mașină care intra pe stradă nu i-a observat la timp și i-a acroșat.

Ilan Laufer a fost lovit de o mașină

Martorii au relatat că impactul i-a proiectat pe copii pe asfalt, iar fostul ministru a suferit o lovitură la cap. Imaginile surprinse imediat după accident îl arată pe Laufer cu un bandaj, însă, potrivit Brigăzii Rutiere, rănile sunt minore.

Cei doi minori s-au ales doar cu o sperietură și au fost preluați ulterior de mama lor. Două echipaje SMURD au ajuns la fața locului pentru evaluare, însă niciunul dintre cei implicați nu a necesitat transport la spital.

Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii

În urma accidentului, Poliţia Capitalei a transmis un comunicat oficial:

”La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă. În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale. Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare. Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind zero”.

Ilan Laufer a confirmat că accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni, precizând că nu consideră incidentul unul grav și că nu dorește să comenteze mai mult, fiind vorba doar de o sperietură.

CITEŞTE ŞI: Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”

Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!”