Podul spectaculos de unde turiștii pot vedea patru țări în același timp. Locul unic din lume atrage tot mai mulți turiști

Un pod impresionant din Africa a devenit o adevărată atracție pentru turiștii din întreaga lume, datorită unei particularități rare: din același punct, pot fi observate granițele a patru țări diferite. Este vorba despre podul Kazungula, o construcție modernă care traversează fluviul Zambezi și leagă Zambia de Botswana.

Inaugurat în 2021, podul nu este doar o realizare inginerească importantă, ci și un punct geografic unic. În apropierea sa se află un loc rar întâlnit pe glob, unde se intersectează frontierele a patru state: Zambia, Botswana, Namibia și Zimbabwe. Astfel, vizitatorii pot avea experiența neobișnuită de a privi simultan mai multe țări, fără să părăsească podul.

În timp ce Botswana și Zambia se întâlnesc prin intermediul podului de 923 de metri, atât Namibia, cât și Zimbabwe se află la doar câțiva metri distanță, dincolo de apă. De pe pod și din punctele de belvedere din apropiere, călătorii pot observa mai multe granițe internaționale în doar câteva secunde, ceea ce transformă acest loc într-o destinație unică și de neratat pentru cei care vizitează oricare dintre aceste țări. Podul, inaugurat în 2021, a înlocuit un serviciu de feribot lent și nesigur, facilitând considerabil accesul atât pentru turiști, cât și pentru localnici, potrivit express.co.uk.

Tot mai mulți turiști aleg să viziteze zona

Pe lângă rolul său economic, podul a devenit rapid o atracție turistică. Curioșii vin să vadă locul unde granițele se întâlnesc aproape într-un singur punct, un fenomen geografic extrem de rar. Zona este cunoscută drept un „quadripoint”, iar cel din Africa este considerat unul dintre puținele astfel de puncte din lume.

Deși podul leagă oficial doar două țări, designul său curbat a fost realizat special pentru a evita intersectarea directă cu celelalte frontiere din apropiere. Această particularitate face ca experiența să fie și mai interesantă pentru vizitatori, care pot explora o regiune unde mai multe culturi și teritorii se întâlnesc.

Dr. Mohanjeet Brar, expert în turism și director general al companiei de safari Gamewatchers Safaris, explică faptul că, deși acest loc oferă o experiență unică, este important ca turiștii să țină cont că vor traversa cel puțin o frontieră, așa că trebuie să se pregătească.

„Este exact genul de experiență care pare simplă pe hârtie, dar care se poate complica rapid fără o planificare adecvată. Ai de-a face cu multiple treceri de frontieră, cerințe de viză și timpi de așteptare diferiți, toate într-o zonă geografică relativ mică”, spune el.

