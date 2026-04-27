Orașul din Europa care îi cucerește pe turiști în 2026. Destinația care urcă rapid în preferințe

Alicante devine una dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa pentru vara anului 2026, mai ales în contextul în care mulți dintre turiștii din Europa preferă să rămână pe continent din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Orașul de pe Costa Blanca ocupă primul loc în clasamentul destinațiilor cu cea mai rapidă creștere în preferințele turiștilor, în special în rândul britanicilor, pe baza rezervărilor și căutărilor pentru perioada iunie–august. Spania domină clasamentul din acest an, cu mai multe orașe în top, inclusiv Malaga, Playa de Palma și Sitges, dar Alicante este lider detașat în ceea ce privește creșterea interesului turistic, potrivit celor mai recente date publicate de Tripadvisor și citate de Euronews.

De ce aleg turiștii Alicante

Succesul orașului nu este întâmplător. Potrivit raportului, Alicante atrage tot mai mulți vizitatori datorită combinației dintre prețuri accesibile, vreme însorită pe tot parcursul anului și accesibilitate excelentă.

În plus, destinația oferă un mix echilibrat între relaxarea la plajă și experiențele culturale. Turiștii pot vizita obiective precum Castelul Santa Bárbara sau celebra promenadă Explanada de España, cunoscută pentru mozaicul său colorat.

Centrul vechi, El Barrio Santa Cruz, cu străduțele sale înguste și decorate tradițional, completează experiența autentică, în timp ce plaje precum Playa del Postiguet sau excursiile spre Insula Tabarca atrag iubitorii de mare și natură.

Alicante devine tot mai popular nu doar printre turiștii clasici, ci și în rândul nomazilor digitali, datorită infrastructurii bune și stilului de viață relaxat. Orașul oferă atât o viață urbană animată, cât și posibilitatea de a explora cultura mediteraneană, influențată de tradiții maure și creștine.

Europa, marele câștigător al războiului din Iran în ceea ce privește turismul. Totuși, prețurile „vor exploda” din cauza scumpirii carburanților

Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026