Imaginile durerii de la priveghiul vărului lui Tzancă Uraganu. Miraj a cântat melodii de jale, în timp ce familia plângea

Momente grele pentru familia lui Tzancă Uraganu, care se pregătește să‑l conducă pe ultimul drum pe Traian, vărul artistului. La priveghi au sosit rude, prieteni și apropiați, iar atmosfera a fost una apăsătoare, marcată de durere și tăcere apăsată.

Ieri, 10 iunie, trupul neînsuflețit al lui Traian a fost adus acasă, unde familia a pregătit un decor solemn. În curte a fost întins un covor roșu, mărginit de aranjamente florale albe. Lacrimile, suspinele și melodiile de jale cântate de formația prezentă au accentuat încărcătura emoțională a momentului. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Imaginile durerii de la priveghiul vărului lui Tzancă Uraganu

Priveghiul a adunat zeci de persoane care au venit să‑și ia rămas bun. La intrare, fotografii mari cu Traian le aminteau tuturor de chipul și energia lui caldă.

O arcadă de flori albe marca accesul în curte, iar de‑a lungul covorului roșu erau așezate lumânări, buchete și aranjamente elegante. Corturile montate în curte, cu mese și scaune albe, au fost pregătite pentru cei veniți să‑l omagieze.

Miraj a cântat melodii de jale, în timp ce familia plângea

Zeci de coroane și buchete depuse în curte arătau cât de iubit și apreciat a fost Traian de familie și prieteni.

Seara trecută, Miraj, fratele lui Tzancă Uraganu, i‑a adus un omagiu cântând la căpătâiul vărului lor. Cei prezenți au ascultat cu ochii în lacrimi interpretarea sa, într‑un moment încărcat de emoție și respect.

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