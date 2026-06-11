Soţia fostului deputat Mugurel Surupăceanu, de urgență la spital! Cum a fost găsită de familie în propria sa casă

Soția fostului deputat PSD și om de afaceri Mugurel Surupăceanu, o femeie de 35 de ani și mamă a trei copii, a fost găsită miercuri dimineață spânzurată într-o anexă a locuinței din Târgu Jiu. Victima a fost resuscitată și a răspuns manevrelor medicale.
Femeia a fost transportată inițial la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, urmând să fie transferată la București pentru îngrijiri de specialitate.
Potrivit informațiilor preliminare, tatăl acesteia a descoperit-o în stare de inconștiență într-un spațiu folosit ca loc de joacă pentru copii și a alertat imediat autoritățile.
Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj a intervenit rapid, a aplicat procedurile de resuscitare și a stabilizat pacienta, care a fost ulterior intubată. Transferul către Spitalul Universitar din Capitală se va face cu un elicopter SMURD, având în vedere gravitatea situației.
Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată printr-un apel la 112 în dimineața zilei de 10 iunie 2026. Primele verificări arată că femeia a fost găsită într-o anexă din curtea casei, iar circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite.
A fost deschis un dosar penal pentru clarificarea tuturor aspectelor, iar ancheta este coordonată de procurorii unității de parchet competente.
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