Soţia fostului deputat Mugurel Surupăceanu, de urgență la spital! Cum a fost găsită de familie în propria sa casă

Soția fostului deputat PSD și om de afaceri Mugurel Surupăceanu, o femeie de 35 de ani și mamă a trei copii, a fost găsită miercuri dimineață spânzurată într-o anexă a locuinței din Târgu Jiu. Victima a fost resuscitată și a răspuns manevrelor medicale.

Femeia a fost transportată inițial la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, urmând să fie transferată la București pentru îngrijiri de specialitate.

Soţia fostului deputat Mugurel Surupăceanu, de urgență la spital!

Potrivit informațiilor preliminare, tatăl acesteia a descoperit-o în stare de inconștiență într-un spațiu folosit ca loc de joacă pentru copii și a alertat imediat autoritățile.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj a intervenit rapid, a aplicat procedurile de resuscitare și a stabilizat pacienta, care a fost ulterior intubată. Transferul către Spitalul Universitar din Capitală se va face cu un elicopter SMURD, având în vedere gravitatea situației.

Cum a fost găsită de familie în propria sa casă

Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată printr-un apel la 112 în dimineața zilei de 10 iunie 2026. Primele verificări arată că femeia a fost găsită într-o anexă din curtea casei, iar circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite.

A fost deschis un dosar penal pentru clarificarea tuturor aspectelor, iar ancheta este coordonată de procurorii unității de parchet competente.

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