Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință

Un incident grav a avut loc marți dimineață în municipiul Craiova, unde un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața după ce, potrivit primelor date, s-ar fi împușcat cu arma de vânătoare pe care o deținea legal. Autoritățile încearcă acum să stabilească în detaliu modul în care s-a produs tragedia, iar ancheta este în plină desfășurare.

Fiul victimei a sunat la 112 în jurul orei 09:00 și a anunțat că și-a găsit tatăl împușcat în locuință. Polițiștii Secției 2 Craiova și echipajele SMURD au ajuns rapid la adresa indicată, unde au găsit bărbatul în stare critică. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar medicii au declarat decesul la fața locului.

Moarte suspectă în Craiova

„În această dimineață, la ora 09:10, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat de un bărbat din municipiul Craiova cu privire la faptul că tatăl său, de 60 de ani, s-a împușcat cu o armă de vânătoare. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova, dar și echipaje SMURD, ocazie cu care s-a constatat că cele sesizate se confirmă. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul, posesor legal de armă letală, în timp ce se afla în beciul casei, s-ar fi împușcat cu o armă de vânătoare. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul bărbatului în cauză. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. De asemenea, a fost dispusă și efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a declarat un reprezentant al IPJ Dolj.

Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință

Primele verificări arată că bărbatul se afla în beciul locuinței în momentul producerii incidentului. Arma folosită era deținută legal, iar anchetatorii analizează acum toate ipotezele posibile pentru a clarifica modul în care s-a ajuns la acest deznodământ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cazul este instrumentat sub coordonarea unui procuror. Expertiza medico-legală urmează să stabilească exact cauza morții și toate elementele relevante pentru anchetă. Investigația continuă, iar autoritățile încearcă să reconstituie cu precizie circumstanțele tragediei.

