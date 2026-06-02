TAEMIN, unul dintre cele mai mari nume ale K-pop-ului mondial, confirmat la K-POP Days NIBIRU

De: Irina Vlad 02/06/2026 | 14:27
TAEMIN, membru al legendarului grup SHINee și unul dintre cei mai influenți artiști K-pop ai ultimelor două decenii, va concerta în România în cadrul K-POP Days NIBIRU, primul festival dedicat comunității K-pop din România. Artistul va performa în perioada 1–2 august 2026 la NIBIRU Arena, Costinești, într-un moment considerat definitoriu pentru dezvoltarea scenei K-pop din România și Europa de Est.

Anunțul a fost făcut pe 1 iunie, în cadrul unui eveniment special organizat pentru comunitatea K-pop din România, care a reunit peste 2.000 de participanți. Momentul a marcat una dintre cele mai ample întâlniri dedicate acestui fenomen cultural organizate până acum la nivel local și a demonstrat forța unei comunități care a crescut constant în ultimii ani. Reacția publicului la dezvăluirea primului artist internațional confirmat pentru festival a transformat evenimentul într-un reper pentru scena K-pop din România.

Taemin este unul dintre cei mai apreciați și influenți artiști K-pop la nivel global. Cunoscut atât pentru activitatea sa în cadrul SHINee, unul dintre grupurile care au contribuit la popularizarea genului la nivel internațional, cât și pentru cariera solo de succes, artistul s-a remarcat printr-o identitate artistică distinctă, spectacole complexe și un nivel de performanță care l-au transformat într-o referință pentru întreaga industrie.

Recent, după semnarea cu Galaxy Corporation, una dintre cele mai importante companii de management și entertainment din Coreea de Sud, Taemin și-a accelerat prezența internațională, inclusiv prin apariția sa pe scena Coachella, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din lume. Cel mai nou single al său, „PERMISSION”, lansat pe 22 mai 2026, marchează o nouă etapă creativă și confirmă ritmul accelerat al activității sale artistice.

Confirmarea lui Taemin vine într-un context în care fenomenul K-pop continuă să se extindă la nivel global, poziționând K-POP Days drept unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii K-pop din Europa Centrală și de Est și deschide posibilitatea participării fanilor din țări precum Bulgaria, Serbia, Ungaria, Polonia sau Grecia.

„Comunitatea K-pop din România a demonstrat în ultimii ani că este una dintre cele mai active și pasionate din regiune. Confirmarea lui TAEMIN este primul pas dintr-un lineup pe care îl construim special pentru această comunitate și pentru fanii care vor veni din întreaga Europă de Est.” – Selly

Pentru comunitatea K-pop din România, confirmarea lui TAEMIN reprezintă unul dintre cele mai importante anunțuri făcute vreodată pe piața locală. Artistul este considerat de mulți drept unul dintre performerii care au definit standardele moderne ale industriei K-pop și a influențat generații întregi de artiști.

Astăzi, K-pop-ul depășește statutul de gen muzical și reprezintă una dintre cele mai puternice industrii culturale ale lumii, cu artiști care domină clasamente internaționale, generează miliarde de vizualizări și susțin turnee sold-out pe toate continentele. Dincolo de muzică, fenomenul influențează moda, beauty, social media, educația și comportamentele de consum ale unei întregi generații.

Și în România, interesul pentru cultura sud-coreeană a crescut constant în ultimii ani. Comunitățile dedicate au devenit tot mai active, cursurile de limbă coreeană atrag un număr tot mai mare de participanți, competițiile și workshopurile de dans K-pop reunesc sute de tineri, iar conținutul dedicat acestui univers generează milioane de vizualizări în mediul digital. Pentru mulți fani, K-pop-ul nu mai reprezintă doar muzică, ci un stil de viață și o comunitate în care se regăsesc.

K-POP Days este conceput ca un festival creat de fani, pentru fani. Timp de două zile, NIBIRU va deveni punctul central al culturii K-pop din România, reunind concerte live, activări tematice, experiențe interactive, zone dedicate comunității și conținut inspirat de cultura pop sud-coreeană. Festivalul este parte din calendarul de evenimente NIBIRU pentru vara anului 2026 și marchează lansarea unui format dedicat unui segment cultural aflat într-o expansiune accelerată atât în România, cât și la nivel european.

Abonamentele pentru 2 zile sunt disponibile începând cu 499 RON pentru categoria General Access și sunt nominale, netransferabile și nerambursabile. Vârsta minimă de participare este de 10 ani, iar minorii cu vârste între 10 și 15 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal.

Despre NIBIRU

NIBIRU este cea mai mare destinație de entertainment aflată în dezvoltare în Europa, construită la Costinești și dedicată festivalurilor, experiențelor muzicale și culturale de nouă generație. Conceput ca un ecosistem permanent pentru muzică, creativitate și comunități, NIBIRU va găzdui în vara anului 2026 multiple festivaluri și experiențe tematice, reunind peste 80 de artiști și zeci de mii de participanți din România și din străinătate. K-POP Days este unul dintre primele festivaluri care contribuie la poziționarea NIBIRU pe harta marilor destinații europene de entertainment și marchează deschiderea către noi comunități culturale și noi generații de public.

 

 

