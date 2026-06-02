Cu cine a fost văzut Rareș Cojoc, la scurt timp după ce și-a refăcut viața. Imaginile din penthouse-ul de lux al dansatorului

În urmă cu doar câteva zile, Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani, aniversare care a ținut 3 zile și 3 nopți. După ce și-a prezentat părinților și prietenilor noua cucerire, campionul la dans a mutat petrecerea pe rooftop-ul penthouse-ului de aproximativ 3 milioane de euro, unde s-a bucurat de compania prietenilor.

După o relație de 15 ani și trei copii, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial în urmă cu doar câteva luni. Cu pași mici dar siguri, campionul României la dans a început să își regăsească echilibrul după separare. După o perioadă în care s-a concentrat exclusiv pe sport și pe proiectele personale, Rareș a revenit treptat la viața socială și recent și-a făcut apariția în cercurile mondene.

CANCAN.RO a fost pe fază și l-a surprins pe burlacul Rareș, în weekendul care tocmai a trecut, într-un club din Herăstrău, alături de familie, prieteni și noua sa cucerire. Dansatorul și-a sărbătorit cu fast ziua de naștere, marcând totodată revenirea la viața socială.

Ei bine, după o zi de pauză, luni,1 mai, Rareș Cojoc a mai pus de o adunare. Luni, 1 mai, el și-a strâns prietenii apropiați și a organizat un grătar pe rooftop-ul penthouse-ului său. Atmosfera a fost una relaxată, cu muzică și multă voie bună în compania celor dragi.

Andreea Popescu: „Bănuiesc că știe ce are de făcut"

După publicarea imaginilor cu Rareș Cojoc și noua sa cucerire, atenția publicului s-a mutat inevitabil către Andreea Popescu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea, iar aceasta a oferit o reacție cât se poate de normală, lăsând impresia că a depășit momentul despărțirii și că își vede mai departe de viața personală. d

Pe mine mă intersează relația dintre mine și Rareș de părinți, atat. Nu mi-a zis nimic, nu trebuie să-mi dea raportul. Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are ce explicații să-mi dea și nici eu lui, doar în ceea ce privește copii. Fiecare cu viața lui! , ne-a declarat Andreea Popescu.

