Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert

Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat autoritățile după ce un individ s-ar fi prezentat drept el pentru a beneficia de acces la diverse evenimente culturale și muzicale. Potrivit informațiilor apărute, bărbatul ar fi folosit identitatea șefului statului pentru a obține bilete la festivaluri și concerte. Plângerea care a declanșat ancheta a fost depusă chiar de Nicușor Dan.

Metoda folosită de un bărbat pentru a înșela mai multe persoane a atras atenția autorităților. Profitând de notorietatea lui Nicușor Dan, care ocupa la acea vreme funcția de primar general al Capitalei, individul s-ar fi prezentat drept acesta pentru a obține diverse beneficii și a induce oamenii în eroare.

Nicușor Dan a depus plângere la poliție

Individul s-ar fi prezentat drept șeful de cabinet al actualului președinte al României pentru a obține gratuit bilete la concerte și festivaluri. După ce situația a ieșit la iveală, Nicușor Dan a sesizat autoritățile și a depus personal o plângere împotriva bărbatului.

În prezent, bărbatul se află sub control judiciar, după ce procurorii au dispus această măsură în cadrul anchetei. Dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a fost înaintat la data de 2 iunie 2026, în vederea continuării procedurilor legale.

Escrocul a inițiat peste 180 de conversații cu organizatori de evenimente

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat pe parcursul a aproape trei ani, în perioada decembrie 2022 – iulie 2025. În acest timp, suspectul ar fi purtat sute de conversații prin care ar fi încercat să inducă în eroare diferite persoane și organizații.

Conform probelor strânse în dosar, acesta s-ar fi prezentat cel mai frecvent sub identitatea „V.P.”, pretinzând că ocupă funcția de șef de cabinet al Primarului General al Municipiului București. Folosindu-se de această calitate falsă, ar fi contactat organizatori de evenimente în cel puțin 189 de situații. El a solicitat invitații, bilete gratuite sau facilități pentru colaborări cu artiști și reprezentanți ai industriei de divertisment.

Anchetatorii susțin că schema nu s-a limitat la această identitate. În intervalul octombrie 2024 – martie 2025, bărbatul ar fi adoptat o altă identitate falsă. Acesta s-a prezentat drept „C.I.”, fiul lui „M.I.”, în încercarea de a-și consolida credibilitatea și de a obține diverse avantaje.

În lunile aprilie–iunie 2025, suspectul și-ar fi modificat din nou strategia, adoptând o altă identitate falsă. De această dată, el ar fi pretins că reprezintă instituții de control cu atribuții importante, printre care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Astfel a încercat să își sporească credibilitatea în relațiile cu persoanele și organizațiile pe care le contacta.

CITEȘTE ȘI: Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul

De unde provine drona prăbușită pe un bloc din Galați, de fapt. Nicușor Dan a publicat dovada!