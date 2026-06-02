Gemenele Timofte dezvăluie formula care îți poate da viața amoroasă peste cap în 2026. Aduni 3 cifre și afli dacă te cere de nevastă sau îți faci bagajele

Oana și Adina Timofte explică în cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv modul în care fiecare persoană își poate calcula „anul personal” pentru 2026 și cum acesta ar influența viața sentimentală. Potrivit acestora, anul ar putea indica fie un tranzit de evoluție în cuplu, fie posibile rupturi, dar și întâlnirea unui partener predestinat pentru cei singuri.

În funcție de rezultatul obținut prin adunarea zilei, lunii și anului 2026 până la o singură cifră, se conturează diferite etape de destin, de la consolidarea relațiilor până la teste karmice și lecții de viață importante în plan amoros. Mai multe detalii în emisiunea de pe YouTube!

Calculul care îți spune dacă rămâi în cuplu sau te desparți

Adina și Oana Timofte: Să le dăm de treabă și celor care ne urmăresc, ca să vadă și ei dacă sunt pe tranzit de căsătorie sau de evoluție în cuplu, dacă apare despărțire, pentru că atunci când ești într-un an personal de căsătorie, cei singuri își pot întâlni partenerul predestinat. Când ești într-un an predestinat de cuplu, cuplurile aflate pe acest tranzit fie evoluează, dar cu siguranță se testează legătura lor și tot ceea ce înseamnă acest „noi” pentru fiecare.

CANCAN.RO: Cum calculăm?

Adina și Oana Timofte: Fiecare trebuie să ia în calcul ziua plus luna plus anul 2026. Hai să dăm un exemplu: 5 plus 3. Să presupunem că persoana respectivă este născută pe 5 martie și adaug la acel 5 plus 3 și anul 2026. Adică 2026 este egal cu 1. Deci avem așa: 5 + 3 + 1. Pentru că, atunci când adunăm anul 2026, rezultatul final este 1. Trebuie adunat tot până ajungi la un rezultat cu o singură cifră. În acest caz, dacă ajungi la rezultatul 6, trebuie să știi că acolo este posibil să sune clopoțelul.

De la date de naștere la destin

Datele de naștere și combinațiile numerice pot reflecta anumite lecții de viață, tipare emoționale și direcții de evoluție. De la relații la alegeri importante până la schimbări bruște de destin, numerologia este folosită pentru a înțelege mai bine contextul în care apar anumite evenimente și felul în care acestea pot influența parcursul personal.

Adina și Oana Timofte: Apar, așadar, fie vești de nuntă, fie, dacă ești singur și ai făcut acele curățări, ai înțeles anumite lecții de suflet și acele linii karmice. Pentru că noi, când ne naștem, avem această linie karmică: Nordul Nord și Nordul Sud. Nordul Nord vorbește despre lecțiile sufletului, despre viitor și ceea ce poți tu să faci ca să îți fie bine, iar Nordul Sud vorbește despre o familiaritate karmică, negativă sau pozitivă, și acele lecții de învățat, bagajul de care trebuie să scapi ca să evoluezi. Pe această linie karmică, Nordul Nord și Nordul Sud, ești de obicei pe provocări care vin în viața unor persoane sau cupluri, tocmai ca să ajungă să treacă podul către evoluție.

