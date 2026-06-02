Tragedie la Piatra Neamț. Un polițist a fost ucis de propriul fiu

Tragedie fără margini într-o familie din Piatra Neamț. Ciprian Verdeș (50 de ani), polițist cu experiență de peste 30 de ani în MAI, a fost înjunghiat de propriul fiu, Vlad Verdeș, un tânăr de 22 de ani. Din primele informații, între cei doi ar fi pornit un conflic spontan.

Crima a avut loc în seara zilei de luni, 1 iunie 2026, în jurul orei 21:00, pe bulevardul Mihail Eminescu din Piatra Neamț. Între Ciprian Verdeș și fiul său, Vlad Verdeș, ar fi izbucnit o ceartă. Într-un moment necugetat, tânărul de 22 de ani și-a înjunghiat tatăl cu un cuțit. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, în apropiere de Cinema Pietricica, astfel că tânărul a fost imediat identificat de autorități.

Alarma la 112 a fost dată imediat, însă echipele de salvatori au ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru viața polițistului, fiind nevoiți să declare decesul. Tânărul de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Polițistul Ciprian Verdeș a fost înjughiat de propriul fiu

Ciprian Verdeș era ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPIV) Neamț, unde lucra din anul 2016. Potrivit presei locale, tânărul Vlad Verdeș ar fi avut legături cu un anturaj rău-famat din oraș, iar în spațiul public au fost lansate ipoteze privind o posibilă implicare a acestuia în ceea ce privește consumul și traficul de droguri.

„La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20:59, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu din municipiul Piatra-Neamț, a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani. La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, care a declarat decesul bărbatului. Tânărul se află în custodia polițiștilor, urmând a fi dispuse măsurile procedurale. Cercetările sunt preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.”, a transmis IPJ Neamț.

Ciprian Verdeș rămâne în amintirea comunității din Piatra Neamț ca fiind un profesionist desăvârșit, devotat muncii sale, aflat mereu în slujba cetățenilor. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ciprian Verdeș va fi depus la capela Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul orașului Piatra Neamț, iar înmormântarea este programată pentru joi, 4 iunie.

Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile bărbatului de 39 de ani care a mai fost închis pentru omor

Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată. De ce călăul lui în vârstă de 13 ani nu va răspunde penal, chiar dacă se modifică legea