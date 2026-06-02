Acasă » Știri » Tragedie la Piatra Neamț. Un polițist a fost ucis de propriul fiu

Tragedie la Piatra Neamț. Un polițist a fost ucis de propriul fiu

De: Irina Vlad 02/06/2026 | 13:12
Tragedie la Piatra Neamț. Un polițist a fost ucis de propriul fiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tragedie fără margini într-o familie din Piatra Neamț. Ciprian Verdeș (50 de ani), polițist cu experiență de peste 30 de ani în MAI, a fost înjunghiat de propriul fiu, Vlad Verdeș, un tânăr de 22 de ani. Din primele informații, între cei doi ar fi pornit un conflic spontan.

Crima a avut loc în seara zilei de luni, 1 iunie 2026, în jurul orei 21:00, pe bulevardul Mihail Eminescu din Piatra Neamț. Între Ciprian Verdeș și fiul său, Vlad Verdeș, ar fi izbucnit o ceartă. Într-un moment necugetat, tânărul de 22 de ani și-a înjunghiat tatăl cu un cuțit. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, în apropiere de Cinema Pietricica, astfel că tânărul a fost imediat identificat de autorități.

Alarma la 112 a fost dată imediat, însă echipele de salvatori au ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru viața polițistului, fiind nevoiți să declare decesul. Tânărul de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Polițistul Ciprian Verdeș a fost înjughiat de propriul fiu/ sursă foto: social media

 

Polițistul Ciprian Verdeș a fost înjughiat de propriul fiu

Ciprian Verdeș era ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPIV) Neamț, unde lucra din anul 2016. Potrivit presei locale, tânărul Vlad Verdeș ar fi avut legături cu un anturaj rău-famat din oraș, iar în spațiul public au fost lansate ipoteze privind o posibilă implicare a acestuia în ceea ce privește consumul și traficul de droguri.

„La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20:59, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu din municipiul Piatra-Neamț, a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani.

La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, care a declarat decesul bărbatului. Tânărul se află în custodia polițiștilor, urmând a fi dispuse măsurile procedurale. Cercetările sunt preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.”, a transmis IPJ Neamț.

Ciprian Verdeș rămâne în amintirea comunității din Piatra Neamț ca fiind un profesionist desăvârșit, devotat muncii sale, aflat mereu în slujba cetățenilor. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ciprian Verdeș va fi depus la capela Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul orașului Piatra Neamț, iar înmormântarea este programată pentru joi, 4 iunie.

Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile bărbatului de 39 de ani care a mai fost închis pentru omor

Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată. De ce călăul lui în vârstă de 13 ani nu va răspunde penal, chiar dacă se modifică legea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Știri
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
Știri
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce se întâmplă în București. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Mediafax
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Click.ro
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce se întâmplă în București. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce...
ULTIMA ORĂ
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani
Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
TAEMIN, unul dintre cele mai mari nume ale K-pop-ului mondial, confirmat la K-POP Days NIBIRU
TAEMIN, unul dintre cele mai mari nume ale K-pop-ului mondial, confirmat la K-POP Days NIBIRU
Cu cine a fost văzut Rareș Cojoc, la scurt timp după ce și-a refăcut viața. Imaginile din penthouse-ul ...
Cu cine a fost văzut Rareș Cojoc, la scurt timp după ce și-a refăcut viața. Imaginile din penthouse-ul de lux al dansatorului
Lino Golden a intrat în industria pentru adulți. Decizia care a surprins pe toată lumea
Lino Golden a intrat în industria pentru adulți. Decizia care a surprins pe toată lumea
Vezi toate știrile