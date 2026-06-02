Mesajul lui Anghel Damian, după controversele iscate în jurul documentarului ”Cămătarii”: ”Un abandon total al gândirii critice”

„Cămătarii”, serialul documentar în care este prezentată istoria unuia dintre cele mai temute structuri interlope ale ultimelor decenii din România, a stârnit un val de reacții controversate în rândul telespectatorilor. Producția este regizată și produsă de Anghel Damian, soțul lui Theo Rose, iar o parte dintre cei care au urmărit serialul l-au judecat și condamnat pentru felul în care a ales să publice informații din povestea acestui clan.

„Cămătarii” este un serial documentar care prezintă mecanismul unei lumi ascunse, în care banii, influența și puterea merg mână în mână. Anghela Damina, care este producător și regizor, prezintă activitatea rețelelor de cămătari și eforturile polițiștilor și procurorilor de a le destructura, oferind o imagini clare și informații despre unul dintre cele mai cunoscute clanuri de interlopi din istoria recentă a României. În centrul poveștii se află confruntarea contiună dintre lumea interlopă și sistemul de justiție.

Anghel Damian: „Este despre o realitate care ne privește”

Serialul documentar a ajuns în atenția publicului pe data de 25 mai și poate fi urmărit în fiecare luni pe Pro TV și în avans pe platforma Voyo. Încă de la primele minute de difuzare pe micile ecrane, povestea clanului „Cămătarii” a generat numeroase reacții controversate, majoritate comentariile critice l-au vizat direct pe Anghel Damian, regizorul și producătorul documentarului.

Într-un mesaj pe social media, soțul lui Theo Rose a oferit o primă reacție și le-a răspuns tuturor celor care sunt de părere că el ar fi încercat să normalizeze modul în care sunt prezentate evenimentele și personajele ilustrate în producție. Regizorul atrage atenția publicului că simpla expunere a unei realități nu trebuie să fie confundată cu promovarea ei.

„Am făcut un documentar despre cămătari. De câteva zile citesc păreri, reacții, condamnări, înfierări. Unii spun că n-ar fi trebuit făcut. Alții că ar trebui interzis. Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid. Pe mine și, eventual, documentarul odată cu mine. Și nu mă miră. Trăim într-o perioadă în care simpla expunere a unei realități a ajuns să fie confundată cu promovarea ei. În care dacă arăți ceva, înseamnă că ești de partea acelui ceva.

Dacă asculți pe cineva, înseamnă că îl susții. Dacă încerci să înțelegi un fenomen, înseamnă că îl justifici. E o formă de gândire care, recunosc, mă sperie. Pentru că documentarul nu este despre aprobare, despre admirație, despre reabilitare sau PR. Este despre o realitate care ne privește. Iar realitatea are prostul obicei de a exista chiar și atunci când ne deranjează.

Observ din ce în ce mai des reflexul ăsta, nu ne mai supără ceea ce vedem în oglindă, ne supără oglinda. Nu mai combatem ideile, fenomenele sau personajele. Încercăm să interzicem discuția despre ele. Mi se pare un abandon total al gândirii critice. Pentru că într-o societate matură, responsabilitatea judecății aparține privitorului. Eu îți arăt ceva. Tu decizi ce crezi despre acel lucru. Nu am nevoie să-ți spun eu dacă să aplauzi, să condamni sau să te revolți. Ești liber să faci asta singur. Sau, cel puțin, așa ar trebui să fie.

Am făcut un documentar despre o bucată din România. O bucată care există, care a produs consecințe, care a influențat vieți și care face parte din istoria noastră recentă și chiar din prezent, indiferent dacă ne place sau nu. Eu continui să sper că oamenii sunt suficient de inteligenți încât să privească o realitate și să decidă singuri ce cred despre ea. Iar dacă nu mai avem încredere în această capacitate, atunci problema este mult mai mare decât un documentar despre cămătari.”, a scris Anghel Damian pe Instagram.

