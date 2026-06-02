Dezvăluiri incendiare despre Florin Salam. Ce a spus Nuțu Cămătaru despre manelist când era la început de drum: „Aruncau cu chifla în el”

Seria „Cămătarii”, disponibilă pe VOYO, urmărește istoria și ascensiunea unuia dintre cele mai cunoscute clanuri interlope din România, prezentând detalii mai puțin cunoscute despre influența acestuia de-a lungul anilor. Documentarul aduce în prim-plan mărturii ale membrilor clanului și episoade care au marcat lumea interlopă din București. Florin Salam a fost unul dintre apropiați și a avut parte de protecție când se afla la început de drum.

În ultimul episod au ieșit la iveală numeroase detalii despre începuturile lui Florin Salam. Artistul, care a pornit de jos și a trecut prin multe greutăți înainte de a ajunge unul dintre cei mai de succes maneliști din România, a vorbit despre perioada în care a fost apropiat de liderii clanului Cămătaru și despre ajutorul pe care l-a primit la începutul carierei.

Manelistului i se puneau diferite porecle amuzante înainte ca numele lui să rămână Florin Salam, așa cum a fost consacrat.

„Nuțu Cămătaru: Florin Fermecătorul sau bot de mânz îi spuneam

Florin Salam: Era cam mult pentru mine. Eu nu aveam nici pantofi în picioare și îmi spui fermecătorul. La vrăjeală, dacă ei așa mă vedeau. Până la urmă, lumea care mă știa mi-au spus după unchiul meu Salam, după fratele meu care a murit, cel mai bun lăutar al tuturor timpurilor, Neluțu Salam.

Florin Salam provenea dintr-un mediu modest și era impresionat de sumele de bani pe care le primea pentru a cânta. Membrii clanului susțin că l-au sprijinit financiar într-o perioadă în care artistul se confrunta cu dificultăți materiale, iar apropierea de aceștia i-a adus numeroase avantaje profesionale.

Nuțu Cămătaru: Când i-am dat prima dată 5.000 de dolari, îi era frică să pună mâna pe bani. «Mă ia banii, că sunt ai tăi, ești nebun la cap», «Tata, îmi dai banii?» Da, ia-i, ia-i.

Florin Salam: 5.000 de dolari pe lună, eu nu văzusem 1.000 cash în viața mea. Poate prin filme.

Mimi Cămătăreasa: Știi cum era Salam? Mânca chiar salam cu pâine din buzunar.

Când era la începutul carierei sale în industria muzicală, Florin Salam cânta oriunde, astfel că într-o perioadă se afla la o terasă unde primea mici, iar venitul era unul redus.

„Mai era un restaurant la noi aici, se făceau mici și el cânta cu microfonul la mici acolo, la boschetari. Și zic, lasă-l ce e că stai aici sau că stai la tonetă și cânti la mici acolo.

El cânta toată ziua la mici. Și dă de-aia 3 mici, 7 mici să se duc acasă, 3 lei, 7 lei, că așa era”, a spus Marian Sârbu, zis Box.

Florin Salam a primit un apartament cadou

Florin Salam a primit un apartament din partea lui Nuțu Cămătaru, după ce locuise în condiții dificile alături de familie. În schimb, manelistul a cântat exclusiv la evenimentele și pentru persoanele indicate de liderul clanului.

Mimi Cănătăreasa: Nuțu i-a cumpărat, lui Salam, i-a cumpărat apartament aici, la Peco.

Florin Salam: Și m-a luat din curte de la soacră mea unde stăteam pe vremea aia, în două camere, 15 inși și mi-a dat un apartament. Casă care poate nici în ziua de azi nu puteam să mi-l cumpăr, da? Nuțu Cămătaru: Un apartament la etajul 1, cu patru camere. De la jacuzzi, de la avea tot ce-i trebuie acolo. El când a intrat și a văzut, a zis, «ăsta e al meu?» Da, zic, e al tău. «Și pot să trec apartamentul pe numele lui tata?» Trece-l și pe numele lui mă-ta, nu e problemă. De azi înainte, zic, cânți numai la cine spun eu. Și te trimit numai la lume bună, dacă mă încolo cânți. «Cum zici tu, tata?» M-a zis.

Pe când era la început de drum, artistul a fost umilit în timpul unei cântări. Intervenția lui Nuțu Cămătaru l-a transformat însă într-o persoană protejată de clan, lucru care, potrivit lui Florin Salam, i-a adus beneficii importante în carieră.

Nuțu Cămătaru: L-a pus și pe el să cânte și acum unul dintre ei acolo arunca cu o chiflă în el.

În Salam?

Nuțu Cămătaru: În Salam, da. Ai văzut un om când se uită la tine și cere milă? Așa l-am văzut eu pe Salam atunci. A venit și mi-a zis, «tata, nu mă lăsa, ia-mă de aici.» Când am plecat, le-am zis la ăia «vedeți că ăsta merge cu mine».

Florin Salam: Atât de norocos a fost chifla aia aruncată către mine, încât din momentul ăla, el a fost nevoit să spună «e al meu». Păi și-ți dai seama să-ți spună Nuțu, într-o lume ca a noastră în lumea asta «ăla e al meu?» Câte avantaje am avut din momentul ăla.

Ce a făcut Florin Salam după ce Nuțu Cămătaru a fost arestat

Nuțu Cămătaru a fost arestat în 2004, iar la acel moment protejatul său era unul dintre cei mai apreciați maneliști. Florin Slam a explicat că experiențele trăite în acei ani, alături de stresul și presiunea constantă, au contribuit la formarea și la succesul de care se bucură astăzi.

Nuțu Cămătaru: Eu l-am lăsat când m-au arestat. În 2004, Salam era șmecher, numărul unu. Florin Salam: Mi-a rupt vocea în două, munca și stresul. Eu am luat-o prin nunți din alea grele, bătăi, războaie, împușcături, numai stres. Clanuri certate să nu se taie ăla cu ăla, trebuie să-i cânți o strofă și lui ăla, și lui ăla. Habar n-are lumea asta ce și cum. Din cauza asta sunt eu numărul unu, nu doar de la cântare. Că am văzut ce n-am văzut, poate nici șmecherii.

Nuțu Cămătaru: Dar neseriozitatea distruge brandul.

Florin Salam: Are cea mai mare dreptate, de aceea mi-am cerut și scuze.

Artistul a vorbit și despre perioada dificilă care a urmat după arestarea lui Nuțu Cămătaru. El a rămas singur cu cei doi copii și că a ajuns să fie influențat de persoane din anturajul său, care au profitat de vulnerabilitatea lui și de problemele cu alcoolul. Astfel că fără să își dea seama, a devenit o sursă de câștig pentru cei din jur, care îi administrau cheltuielile și profitau de dependențele sale. „Când el a fost arestat în perioada aia, am rămas cu doi copii, încă nu o întâlnisem pe Roxana. Nu știu de ce s-a întâmplat, am avut câteva persoane până lângă mine, care au urmărit să devin dependent de ei și de prostiile care mi le dădeau. Și depindeam de ei și obligat că eu nu puteam eu să cobor, să mă duc să cumpăr coniac, să cumpăr țic mic, țic pic. Da? Înțelegeți, da? Și cum mergeau ei. Și pe baza asta le rămânea lui ăla 500, lui ăla 700. Și dacă stăteam trei zile, lumea era la unul 3000, la unul 2000. Devenisem afacerea lor, fără să știu. Că normal, ei erau gâștele mele, sclavii mei, că îi trimiteam să semințe, fă curat. La un moment dat, făceam mizerie aiurea, să facă curat. Cam și de astea, nu e problemă. Ai înțeles? Dar mai pe față, așa m-au prostit ei. Cât erau ei de angajații mei, să moară mama, dar nu mau prostit ei”, a povestit Florin Salam.

