S-a aflat următorul eliminat de la Survivor, înainte de finală. Surpriză uriașă la Antena 1

În jurul filmărilor de la Survivor România s-a instalat din nou agitația specifică finalului de sezon, după ce în mediul online au început să circule detalii despre eliminările din etapa individualelor.

Conform paginii Viperele Vesele, următoarea concurentă eliminată este Andreea Munteanu. Sursele susțin că plecarea ei ar fi avut loc după al doilea joc al individualelor, o etapă în care presiunea este uriașă, iar orice greșeală poate schimba complet dinamica jocului. Dezvăluirea a fost preluată rapid în mediul online, unde reacțiile au variat de la surpriză la dezamăgire.

S-a aflat următorul eliminat de la Survivor, înainte de finală

Andreea Munteanu a intrat în competiție cu un profil sportiv solid și cu o imagine de concurentă disciplinată, atentă și echilibrată. De-a lungul sezonului, a reușit să se impună prin calm și prin capacitatea de a evita conflictele directe, preferând să se concentreze pe performanță. Tocmai această atitudine a făcut ca mulți telespectatori să o considere o prezență constantă, capabilă să ajungă până aproape de finală.

Surpriză uriașă la Antena 1

În probe, Andreea a avut momente în care a surprins prin determinare, reușind să câștige dueluri importante și să se mențină în zona concurenților competitivi. De aceea, vestea eliminării ei a fost catalogată de mulți drept un „șoc al individualelor”, mai ales că părea să fi găsit un ritm stabil în ultimele ediții.

Deși Antena 1 nu a confirmat oficial informația, istoricul scurgerilor din acest sezon arată că multe dintre dezvăluirile apărute pe surse s-au dovedit ulterior corecte. Eliminarea Andreei Munteanu schimbă dinamica finalului de sezon și deschide noi discuții despre cine va reuși să reziste presiunii individualelor până în ultimul act al competiției.

