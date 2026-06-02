Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Noi probleme pentru Prințul Andrew, fratele Regelui Charles. O chelneriță se află în centrul investigației care îl vizează

Noi probleme pentru Prințul Andrew, fratele Regelui Charles. O chelneriță se află în centrul investigației care îl vizează

De: Paul Hangerli 02/06/2026 | 07:20
Noi probleme pentru Prințul Andrew, fratele Regelui Charles. O chelneriță se află în centrul investigației care îl vizează
Andrew are noi probleme și acuzații la orizont, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fostul Prinț Andrew se află din nou în centrul unei controverse, după ce poliția britanică a extins o investigație privind un presupus comportament nepotrivit care ar fi avut loc în timpul prestigiosului eveniment Royal Ascot din 2002.

Potrivit noilor informații apărute în presa britanică, femeia aflată în centrul acuzațiilor era o chelneriță care lucra la evenimentul la care participau numeroși membri ai Familiei Regale.

Incidentul care a readus numele lui Andrew în atenția anchetatorilor

Potrivit publicației The Sunday Times, anchetatorii analizează un presupus incident petrecut în urmă cu peste două decenii, în timpul ediției din 2002 a Royal Ascot. Evenimentul, unul dintre cele mai importante din calendarul regal britanic, a avut loc în anul Jubileului de Aur al Reginei Elisabeta a II-a și a reunit numeroși membri ai Familiei Regale.

Printre participanți s-au numărat Regina Elisabeta a II-a, actualul Rege Charles al III-lea, Prințul Edward și Prințesa Beatrice, fiica cea mare a lui Andrew.

Surse citate de presa britanică susțin că femeia față de care Andrew Mountbatten-Windsor ar fi avut un comportament nepotrivit era chelneriță la eveniment. Deocamdată nu este clar dacă presupusa plângere a fost făcută la momentul respectiv sau dacă a fost depusă ulterior.

Poliția confirmă că investigația continuă

Poliția Thames Valley a transmis că nu poate oferi detalii despre ancheta aflată în desfășurare, însă a confirmat că toate pistele sunt analizate. O purtătoare de cuvânt a instituției a declarat:

„Nu putem oferi detalii despre investigația aflată în desfășurare, însă urmărim toate pistele rezonabile.”

Potrivit informațiilor disponibile, Royal Ascot 2002 s-a desfășurat între 18 și 22 iunie, iar Andrew ar fi participat la două dintre zilele reuniunii.

În ultimele zile au reapărut și fotografii din acea perioadă, în care fostul prinț apare alături de fiica sa, Beatrice, imaginile readucând în atenția publică prezența sa la evenimentul aflat acum în centrul investigației.

O investigație mai amplă privind fostul duce de York

Cazul de la Royal Ascot face parte dintr-o investigație mai amplă care îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor. Potrivit presei britanice, anchetatorii analizează și alte presupuse infracțiuni, inclusiv acuzații de natură sexuală, corupție și fraudă.

La începutul acestui an, fostul membru al familiei regale a fost arestat în cadrul unei anchete privind presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice. Investigația ar avea legătură cu presupusa transmitere de informații clasificate către Jeffrey Epstein.

În prezent, autoritățile nu au formulat acuzații oficiale în legătură cu incidentul de la Royal Ascot.

Umbra scandalului Epstein continuă să îl urmărească

Imaginea lui Andrew a fost grav afectată în ultimii ani de relația sa cu Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

De-a lungul timpului, fostul prinț a fost vizat de mai multe acuzații privind comportamentul său față de femei. Cea mai cunoscută a fost formulată de Virginia Giuffre, care a susținut că a fost obligată de Epstein să întrețină relații sexuale cu Andrew când avea doar 17 ani.

Andrew a negat constant toate acuzațiile, însă a ajuns ulterior la o înțelegere financiară cu Giuffre. Scandalul a avut consecințe majore asupra statutului său public și asupra rolului său în cadrul familiei regale.

A rămas fără titluri și fără reședința regală

Consecințele scandalurilor au continuat și în ultimii ani. Regele Charles al III-lea i-a retras fratelui său toate titlurile regale rămase, iar Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, au fost nevoiți să părăsească Royal Lodge, reședința în care au locuit timp de peste două decenii.

În prezent, fostul duce de York este cunoscut oficial sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor și rămâne sub lupa autorităților britanice.

Până în acest moment, el nu a fost pus oficial sub acuzare în legătură cu noile acuzații privind presupusul incident de la Royal Ascot și continuă să respingă toate acuzațiile formulate împotriva sa.

CITEȘTE ȘI: Sarah Ferguson și Diddy ar fi avut o relație! Noi detalii despre fosta soție a Prințului Andrew, căzut în dizgrație din cauza legăturilor cu Epstein

Familia Regală vrea să șteargă urmele lui Harry și Meghan din Frogmore Cottage. Renovările de 2,4 milioane ar putea fi anulate complet

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea
Showbiz internațional
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea
După durerea pierderii fiului său, văduva celebră a primit vestea care i-a schimbat viața: așteaptă un „copil-curcubeu”
Showbiz internațional
După durerea pierderii fiului său, văduva celebră a primit vestea care i-a schimbat viața: așteaptă un „copil-curcubeu”
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
Gandul.ro
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în...
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
Click.ro
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
Promotor.ro
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
Gandul.ro
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge...
ULTIMA ORĂ
Decizie fără precedent înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice una dintre cele mai folosite tactici ...
Decizie fără precedent înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice una dintre cele mai folosite tactici din fotbal și introduce multe alte reguli
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în ...
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată ...
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane ...
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane de dolari
Misha Miller a cucerit topurile din întreaga lume, dar plătit un preț uriaș: “A fost un sentiment ...
Misha Miller a cucerit topurile din întreaga lume, dar plătit un preț uriaș: “A fost un sentiment greu de descris”
BANC | „Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3”
BANC | „Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3”
Vezi toate știrile