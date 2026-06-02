Noi probleme pentru Prințul Andrew, fratele Regelui Charles. O chelneriță se află în centrul investigației care îl vizează

Fostul Prinț Andrew se află din nou în centrul unei controverse, după ce poliția britanică a extins o investigație privind un presupus comportament nepotrivit care ar fi avut loc în timpul prestigiosului eveniment Royal Ascot din 2002.

Potrivit noilor informații apărute în presa britanică, femeia aflată în centrul acuzațiilor era o chelneriță care lucra la evenimentul la care participau numeroși membri ai Familiei Regale.

Incidentul care a readus numele lui Andrew în atenția anchetatorilor

Potrivit publicației The Sunday Times, anchetatorii analizează un presupus incident petrecut în urmă cu peste două decenii, în timpul ediției din 2002 a Royal Ascot. Evenimentul, unul dintre cele mai importante din calendarul regal britanic, a avut loc în anul Jubileului de Aur al Reginei Elisabeta a II-a și a reunit numeroși membri ai Familiei Regale.

Printre participanți s-au numărat Regina Elisabeta a II-a, actualul Rege Charles al III-lea, Prințul Edward și Prințesa Beatrice, fiica cea mare a lui Andrew.

Surse citate de presa britanică susțin că femeia față de care Andrew Mountbatten-Windsor ar fi avut un comportament nepotrivit era chelneriță la eveniment. Deocamdată nu este clar dacă presupusa plângere a fost făcută la momentul respectiv sau dacă a fost depusă ulterior.

Poliția confirmă că investigația continuă

Poliția Thames Valley a transmis că nu poate oferi detalii despre ancheta aflată în desfășurare, însă a confirmat că toate pistele sunt analizate. O purtătoare de cuvânt a instituției a declarat:

„Nu putem oferi detalii despre investigația aflată în desfășurare, însă urmărim toate pistele rezonabile.”

Potrivit informațiilor disponibile, Royal Ascot 2002 s-a desfășurat între 18 și 22 iunie, iar Andrew ar fi participat la două dintre zilele reuniunii.

În ultimele zile au reapărut și fotografii din acea perioadă, în care fostul prinț apare alături de fiica sa, Beatrice, imaginile readucând în atenția publică prezența sa la evenimentul aflat acum în centrul investigației.

O investigație mai amplă privind fostul duce de York

Cazul de la Royal Ascot face parte dintr-o investigație mai amplă care îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor. Potrivit presei britanice, anchetatorii analizează și alte presupuse infracțiuni, inclusiv acuzații de natură sexuală, corupție și fraudă.

La începutul acestui an, fostul membru al familiei regale a fost arestat în cadrul unei anchete privind presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice. Investigația ar avea legătură cu presupusa transmitere de informații clasificate către Jeffrey Epstein.

În prezent, autoritățile nu au formulat acuzații oficiale în legătură cu incidentul de la Royal Ascot.

Umbra scandalului Epstein continuă să îl urmărească

Imaginea lui Andrew a fost grav afectată în ultimii ani de relația sa cu Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

De-a lungul timpului, fostul prinț a fost vizat de mai multe acuzații privind comportamentul său față de femei. Cea mai cunoscută a fost formulată de Virginia Giuffre, care a susținut că a fost obligată de Epstein să întrețină relații sexuale cu Andrew când avea doar 17 ani.

Andrew a negat constant toate acuzațiile, însă a ajuns ulterior la o înțelegere financiară cu Giuffre. Scandalul a avut consecințe majore asupra statutului său public și asupra rolului său în cadrul familiei regale.

A rămas fără titluri și fără reședința regală

Consecințele scandalurilor au continuat și în ultimii ani. Regele Charles al III-lea i-a retras fratelui său toate titlurile regale rămase, iar Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, au fost nevoiți să părăsească Royal Lodge, reședința în care au locuit timp de peste două decenii.

În prezent, fostul duce de York este cunoscut oficial sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor și rămâne sub lupa autorităților britanice.

Până în acest moment, el nu a fost pus oficial sub acuzare în legătură cu noile acuzații privind presupusul incident de la Royal Ascot și continuă să respingă toate acuzațiile formulate împotriva sa.

