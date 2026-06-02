Misha Miller a cucerit topurile din întreaga lume, dar plătit un preț uriaș: “A fost un sentiment greu de descris”

Misha Miller trăiește una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, cu piese ascultate în toată lumea și mesaje venite din țări în care nu a ajuns nicioadată. Dincolo de succesul internațional, artista face însă dezvăluiri sincere despre presiunea din spatele hiturilor și despre sacrificiile pe care le-a făcut pe parcurs. Cel mai greu, a declarat artista într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, rămâne timpul pierdut departe de familie și oamenii dragi, preț pe care îl simte constant, în ciuda realizărilor personale.

Totodată, Miha Miller a fost premiată internațional și a urcat pe scene importante, inclusiv la evenimete de tip Cannes/WIBA, ceea ce i-a consolidat statutul de artist cu vizibilitate globală. Își dorește să își ducă muzica cât mai departe în lume, fără să își piardă autenticitatea și legătura emoțională cu publicul.

Misha Miller rupe tăcerea! Sacrificiul pe care îl simte cel mai mult

CANCAN.RO: Ai ajuns în topuri și ai cucerit publicul din mai multe țări. Care a fost momentul în care ai realizat că muzica ta a depășit granițele României?

Misha Miller: Cred că am realizat cu adevărat acest lucru atunci când am început să primesc mesaje din țări în care nu fusesem niciodată și când am văzut oameni cântând versurile pieselor mele în limbi diferite. A fost un sentiment greu de descris. În acel moment am înțeles că muzica nu are granițe și că emoția ajunge la oameni indiferent de locul în care se află.

CANCAN.RO: Există o piesă pe care ai lansat-o și despre care ai simțit din prima clipă că va deveni un hit?

Misha Miller: Da, mi s-a întâmplat de câteva ori să simt o energie specială încă din studio. Totuși, experiența m-a învățat că publicul este cel care decide. Uneori, piesele în care ai cea mai mare încredere au un parcurs surprinzător, iar alteori o melodie de la care nu ai așteptări foarte mari ajunge să fie iubită de milioane de oameni.

CANCAN.RO: Cum arată o zi obișnuită din viața ta atunci când nu ești pe scenă sau în studio?

Misha Miller: Îmi place să am parte de echilibru. Încerc să-mi încep ziua liniștită, să fac sport, să petrec timp cu familia și prietenii și să mă ocup de lucrurile simple care mă încarcă cu energie. Sunt momente importante pentru mine, pentru că mă ajută să rămân conectată la cine sunt dincolo de muzică .

CANCAN.RO: Ai primit vreodată un mesaj de la un fan care te-a emoționat atât de tare încât nu l-ai putut uita?

Misha Miller: Da, și cred că acelea sunt cele mai valoroase recompense ale acestui drum. Am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că anumite piese i-au ajutat să treacă peste perioade dificile sau că au găsit putere și speranță în muzica mea. Sunt momente care mă emoționează profund și îmi amintesc de ce fac ceea ce fac.

Latura nevăzută a Mishei Miller

CANCAN.RO: Dacă ai putea colabora cu orice artist din lume, fără nicio limită, pe cine ai alege și de ce?

Misha Miller: Sunt mulți artiști pe care îi admir, dar cred că mi-ar plăcea foarte mult o colaborare cu Billie. Îmi place autenticitatea ei, modul în care transmite emoție și faptul că reușește să transforme vulnerabilitatea în artă. Cred că ar fi o experiență extraordinară din punct de vedere creativ.

CANCAN.RO: Ești într-o perioadă foarte bună profesional. Ce vis ai acum și încă nu ai bifat pe lista ta de obiective?

Misha Miller: Sunt recunoscătoare pentru tot ce trăiesc acum, dar simt că sunt încă la începutul multor capitole. Unul dintre visele mele este să duc muzica mea și mai departe, pe scene cât mai mari din lume, și să continui să creez piese care rămân în sufletul oamenilor. Pentru mine, succesul înseamnă să evoluez constant și să nu-mi pierd niciodată pasiunea pentru ceea ce fac.

CANCAN.RO: Acasă, în familie și între prieteni, cine este cu adevărat Misha Miller? Ce nu vede publicul niciodată?”

Misha Miller: Acasă sunt, în primul rând, un om obișnuit. Îmi place să petrec timp cu cei dragi, să râd mult, să gătesc din când în când și să mă bucur de lucrurile simple. Publicul vede partea artistică, energia de pe scenă și proiectele la care lucrez, însă nu vede întotdeauna momentele de liniște, sensibilitatea mea sau cât de mult prețuiesc timpul petrecut alături de familie și prieteni. Sunt o persoană care simte profund, care se emoționează ușor și care încearcă să învețe ceva din fiecare experiență. Cred că cea mai autentică versiune a mea este cea care rămâne aceeași indiferent de locul în care se află: recunoscătoare, curioasă și îndrăgostită de muzică.

CANCAN.RO: Succesul vine cu multe sacrificii. Care este lucrul la care ai renunțat cel mai greu pentru a ajunge unde ești astăzi?

Misha Miller: Cred că cel mai greu a fost să renunț la timpul pe care aș fi vrut să-l petrec mai mult cu familia și oamenii apropiați. Când alegi un drum artistic, mai ales unul atât de dinamic, apar multe momente în care ești plecată, lucrezi până târziu sau ratezi evenimente importante din viața celor dragi. Nu văd asta ca pe un regret, pentru că iubesc ceea ce fac și sunt recunoscătoare pentru fiecare pas al acestui parcurs, dar este, probabil, sacrificiul pe care l-am simțit cel mai mult. În timp, am învățat cât de important este să găsesc un echilibru între carieră și viața personală și să prețuiesc fiecare moment petrecut alături de oamenii care au fost lângă mine încă de la început.

