Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3”

BANC | „Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3”

De: David Ioan 02/06/2026 | 07:41
BANC | Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3
BANC | "Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3"
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excepţional, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Ia-ţi doza de umor alături de noi.

– Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3…
– Da, Bubulino. Dar când mi-am zis 3, mă gândeam că facem un bebe, nu că îți faci tu amant.

Alte bancuri amuzante

Întâmplare într-o farmacie din Botoșani

Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:

– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!

Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul spune:

– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:

-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?

– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!

 

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic

O blondă obosită, răvășită, extenuată, merge la doctor:

– Domnule doctor, nu mai știu ce să mai fac, lângă blocul meu sunt o grămadă de căini. Latră toată noaptea, nu pot să dorm deloc.

-Nicio problemă, nu sunteți primul caz, luați somniferele astea, o să vă ajute, nu o să mai aveți probleme cu somnul.

Peste două săptămâni, blonda, care arată și mai rău decât prima dată, revine în cabinetul medicului. Doctorul se uită la ea perplex:

– Nu înțeleg, mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită.

– Odihnită?!? După ce alerg toată noaptea după câini? Și când prind câte unul, să fie el al naibii dacă vrea să înghită pastila!

 

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

CITEŞTE ŞI: Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”

BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”
Bancuri
Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
Gandul.ro
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în...
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
Click.ro
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
Promotor.ro
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
Gandul.ro
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge...
ULTIMA ORĂ
Decizie fără precedent înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice una dintre cele mai folosite tactici ...
Decizie fără precedent înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice una dintre cele mai folosite tactici din fotbal și introduce multe alte reguli
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în ...
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată ...
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane ...
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane de dolari
Misha Miller a cucerit topurile din întreaga lume, dar plătit un preț uriaș: “A fost un sentiment ...
Misha Miller a cucerit topurile din întreaga lume, dar plătit un preț uriaș: “A fost un sentiment greu de descris”
Cum păstrezi albul șosetelor vara aceasta. Renunță la clor și folosește acest truc care nu te costă ...
Cum păstrezi albul șosetelor vara aceasta. Renunță la clor și folosește acest truc care nu te costă nimic
Vezi toate știrile