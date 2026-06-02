Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane de dolari

De: Andreea Stăncescu 02/06/2026 | 08:00
"Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
Serialul documentar „Cămătarii”, lansat de PRO TV și VOYO, continuă să aducă în prim-plan povești mai puțin cunoscute despre una dintre cele mai controversate familii din lumea interlopă românească. Producția scoate la iveală și episoade importante din jurul afacerilor care au contribuit la consolidarea puterii grupării. Restaurantul Calipso a fost o perioadă interesantă din viața acestora, îmbinată în scandaluri și divertisment. 

Unul dintre subiectele abordate în cel mai recent episod este povestea restaurantului Calypso, un loc devenit celebru în anii 2000 și asociat frecvent cu numele clanului Cămătaru. Acolo aveau loc numeroase petreceri, întâlniri și evenimente la care participau persoane influente din cele mai diverse medii, de la oameni de afaceri și politicieni până la personaje cunoscute din lumea interlopă.

„Veneau și polițiști, și judecători, și procurori, și fele și fele diverse persoane, de la ăștia de 2 lei până la cea mai bună calitate”, a spus Sile Cămătaru.

Restaurantul nu a aparținut lui Nuțu Cămătaru

Potrivit mărturiilor din seria „CĂMĂTARII” restaurantul a fost deschis de Constantin Preda, cunoscut drept Costel Bugatti, un apropiat al grupării. Clădirea era inițial într-o stare avansată de degradare, însă investițiile realizate în timp au transformat-o într-un complex impresionant, valoarea totală a proiectului ajungând la câteva milioane de dolari. La început, investiția a fost mult mai modestă, însă dezvoltarea rapidă a localului l-a transformat într-un adevărat punct de atracție al Capitalei.

Nuțu Cămătaru: Povestea lui Calypso vine de la Costel Bugatti. El m-a convins cu el, cu caii, cu animalele acolo, cu lăutarii și cașcaval pentru că nu era de investiție acolo. Era o clădire, un mastodont mare, făcut de Ceaușescu, care nu mai avea geamuri. (…) Costel prima dată a făcut o cantina pentru studenți și de acolo am făcut salonul rustic, salonul albastru, salonul de trifoi.

Andrei Dumitrescu: Pentru că era o perioadă foarte periculoasă. Nisipurile erau mișcătoare rău la vremea respectivă. Trebuia să fii pe picioarele tale. Dacă nu erai, trebuia să vină cineva care să te susțină.

Nuțu Cămătaru: S-a ajunsese la o investiție de 6 milioane de dolari. Prima dată s-a început cu vreo 500 de mii.

Deși mulți credeau că restaurantul îi aparținea lui Nuțu Cămătaru, afacerea era de fapt controlată de Costel Bugatti. Totuși, cei doi colaborau îndeaproape și împărțeau profiturile generate de activitatea localului, care ajunsese să producă sume considerabile.

Anghel Damian: Era asociere jumate-jumate cu Bugatti? Asta era acolo sau care erau procentele acolo?

Nuțu Cămătaru: Da, vedeam ce bani să face. Scădeam protocoalele. Era protocoale și de 2 miliarde.

Perioada Calypso este descrisă ca una spectaculoasă și extrem de profitabilă. Restaurantul funcționa la capacitate maximă, iar încasările zilnice puteau ajunge la mii de dolari, transformând afacerea într-una dintre cele mai profitabile din acea vreme. Complexul s-a extins treptat, fiind amenajate mai multe saloane tematice și spații dedicate evenimentelor.

„Era un loc în care se colectau ușor, cred că 10.000 dolari pe zi”, a spus Sile Cămătaru.

Calipso era un restaurant apreciat în „lumea bună” a Capitalei

Localul era considerat un punct de referință al vieții de noapte din București, fiind frecventat atât de persoane influente, cât și de artiști și clienți obișnuiți veniți pentru distracție. În același timp, notorietatea restaurantului a fost însoțită și de controverse. De-a lungul anilor, Calipso a fost asociat cu mai multe conflicte și incidente violente care au atras atenția autorităților și au contribuit la reputația sa controversată.

Florin Salam: Calypso era… cum nu există nici azi, dar…  Și mai ales în acele vremuri, Doamne… Nebunea lumea.
Vali Vijelie: Era kilometru zero, deci era liniște, nimeni nu te deranja, nimeni n-avea nimic cu tine, veneai, te distrai,  nu te deranja nimeni. Fă cei ce vrei. Atâta tot să nu deranjezi.

