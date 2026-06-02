Cum păstrezi albul șosetelor vara aceasta. Renunță la clor și folosește acest truc care nu te costă nimic

Șosetele tale nu își păstrează albul, oricât de mult le-ai spăla cu diverse produse din comerț? Experții în igienă susțin că există o metodă foarte simplă prin care le poți reda aspectul imaculat pe care l-au avut la achiziționare. Tot ce trebuie să faci este să le lași la soare!

Șosetele albe pot fi considerate „vedetele verii”. Acestea sunt realizate din materiale mai ușoare și sunt respirabile. Și da, te ajută să îți menții picioarele răcoroase pe timp de caniculă. Dar, din păcate, dezavantajul este că se murdăresc ușor și se curăță foarte greu.

De ce se murdăresc șosetele albe

Potrivit experților citați de Express.co.uk, șosetele albe ajung să arate tern după câteva spălări. De vină ar fi uleiurile naturale ale pielii care se combină cu transpirația și rămân în țesătură. Multe gospodine folosesc clor pentru a le curăța mai bine.

Cu toate că este un bun dezinfectant, clorul nu este suficient când vine vorba de a îndepărta reziduurile grase. Acesta este dur pentru unele tipuri de materiale și poate agrava petele în timp sau chiar deteriora țesăturile. Unele articole albe chiar se pot îngălbeni de la clor și nu mai pot fi salvate.

Cum păstrezi albul șosetelor tale

Experta Marilee Nelson de la Branch Basics a mărturisit că șosetele se pot albi cu ajutorul soarelui. Este un truc pe care îl folosesc unele gospodine deja, mai ales pe perioada verii.

„Pentru a expune hainele, cearșafurile, plapumele, scutecele din material textil etc. la soare, pur și simplu puneți-le în lumina directă a soarelui pentru câteva ore și urmăriți cum petele dispar”, susține Marilee Nelson.

Cum albește soarele șosetele?

Această tehnică veche se numește „expunere la soare”. Este cea mai simplă metodă de a albi șosetele fără a folosi produse chimice sau a cheltui mulți bani. Lumina soarelui conține radiații ultraviolete care au suficientă energie pentru a descompune petele organice persistente – transpirația, uleiurile corporale și resturile alimentare.

Petele sunt fragmentate în compuși mai mici și devin mai puțin pigmentate. Acest lucru ajută la estomparea sau eliminarea lor completă. Lumina soarelui mai favorizează și reacțiile de oxidare – oxigenul descompune petele treptat și face materialele să pară mai albe.

În plus, radiațiile ultraviolete ajută la eliminarea bacteriilor care cauzează mirosurile neplăcute sau îngălbenirea zonelor expuse la transpirație. Pe scurt, dacă usuci șosetele la soare vei menține țesătura mai „proaspătă” pentru mult timp.

Când trebuie să usuci șosetele la soare?

Experta Marilee Nelson susține că trebuie să pui la uscat șosetele când soarele este mai puternic. Este indicat să le lași câteva ore și să le întorci pentru ca ambele părți să fie expuse la raze.

„Pentru îndepărtarea optimă a petelor și albire, pune hainele afară când soarele este cel mai intens. De obicei, acest interval este între prânz și ora 15:00”, a mai spus Marilee Nelson pentru sursa citată.

Dacă încă îți par pătate, le poți înmuia înainte în suc de lămâie sau cristale de sodă. Aceste metode ajută la intensificarea efectului luminii ultraviolete. Tehnica funcționează doar pentru haine albe sau deschise la culoare, deoarece expunerea la soare poate estompa culorile închise.

