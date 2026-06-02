Acasă » Știri » Cum păstrezi albul șosetelor vara aceasta. Renunță la clor și folosește acest truc care nu te costă nimic

Cum păstrezi albul șosetelor vara aceasta. Renunță la clor și folosește acest truc care nu te costă nimic

De: Irina Maria Daniela 02/06/2026 | 07:40
Cum păstrezi albul șosetelor vara aceasta. Renunță la clor și folosește acest truc care nu te costă nimic
Cum păstrezi albul șosetelor vara aceasta. Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Șosetele tale nu își păstrează albul, oricât de mult le-ai spăla cu diverse produse din comerț? Experții în igienă susțin că există o metodă foarte simplă prin care le poți reda aspectul imaculat pe care l-au avut la achiziționare. Tot ce trebuie să faci este să le lași la soare!

Șosetele albe pot fi considerate „vedetele verii”. Acestea sunt realizate din materiale mai ușoare și sunt respirabile. Și da, te ajută să îți menții picioarele răcoroase pe timp de caniculă. Dar, din păcate, dezavantajul este că se murdăresc ușor și se curăță foarte greu.

De ce se murdăresc șosetele albe

Potrivit experților citați de Express.co.uk, șosetele albe ajung să arate tern după câteva spălări. De vină ar fi uleiurile naturale ale pielii care se combină cu transpirația și rămân în țesătură. Multe gospodine folosesc clor pentru a le curăța mai bine.

Cu toate că este un bun dezinfectant, clorul nu este suficient când vine vorba de a îndepărta reziduurile grase. Acesta este dur pentru unele tipuri de materiale și poate agrava petele în timp sau chiar deteriora țesăturile. Unele articole albe chiar se pot îngălbeni de la clor și nu mai pot fi salvate.

Cum păstrezi albul șosetelor tale

Experta Marilee Nelson de la Branch Basics a mărturisit că șosetele se pot albi cu ajutorul soarelui. Este un truc pe care îl folosesc unele gospodine deja, mai ales pe perioada verii.

„Pentru a expune hainele, cearșafurile, plapumele, scutecele din material textil etc. la soare, pur și simplu puneți-le în lumina directă a soarelui pentru câteva ore și urmăriți cum petele dispar”, susține Marilee Nelson.

Cum albește soarele șosetele?

Această tehnică veche se numește „expunere la soare”. Este cea mai simplă metodă de a albi șosetele fără a folosi produse chimice sau a cheltui mulți bani. Lumina soarelui conține radiații ultraviolete care au suficientă energie pentru a descompune petele organice persistente – transpirația, uleiurile corporale și resturile alimentare.

Petele sunt fragmentate în compuși mai mici și devin mai puțin pigmentate. Acest lucru ajută la estomparea sau eliminarea lor completă. Lumina soarelui mai favorizează și reacțiile de oxidare – oxigenul descompune petele treptat și face materialele să pară mai albe.

În plus, radiațiile ultraviolete ajută la eliminarea bacteriilor care cauzează mirosurile neplăcute sau îngălbenirea zonelor expuse la transpirație. Pe scurt, dacă usuci șosetele la soare vei menține țesătura mai „proaspătă” pentru mult timp.

Când trebuie să usuci șosetele la soare?

Experta Marilee Nelson susține că trebuie să pui la uscat șosetele când soarele este mai puternic. Este indicat să le lași câteva ore și să le întorci pentru ca ambele părți să fie expuse la raze.

„Pentru îndepărtarea optimă a petelor și albire, pune hainele afară când soarele este cel mai intens. De obicei, acest interval este între prânz și ora 15:00”, a mai spus Marilee Nelson pentru sursa citată.

Dacă încă îți par pătate, le poți înmuia înainte în suc de lămâie sau cristale de sodă. Aceste metode ajută la intensificarea efectului luminii ultraviolete. Tehnica funcționează doar pentru haine albe sau deschise la culoare, deoarece expunerea la soare poate estompa culorile închise.

CITEȘTE ȘI

Trucul simplu care te poate ajuta să economisești bani la fiecare spălare. Experții explică greșeala pe care o fac mulți

Greșeala care poate favoriza mucegaiul în mașina de spălat. Ce spun specialiștii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Știri
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane de dolari
Știri
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane de dolari
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
Gandul.ro
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în...
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
Click.ro
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
Promotor.ro
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
Gandul.ro
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge...
ULTIMA ORĂ
Decizie fără precedent înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice una dintre cele mai folosite tactici ...
Decizie fără precedent înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice una dintre cele mai folosite tactici din fotbal și introduce multe alte reguli
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în ...
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată ...
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane ...
Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane de dolari
Misha Miller a cucerit topurile din întreaga lume, dar plătit un preț uriaș: “A fost un sentiment ...
Misha Miller a cucerit topurile din întreaga lume, dar plătit un preț uriaș: “A fost un sentiment greu de descris”
BANC | „Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3”
BANC | „Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3”
Vezi toate știrile