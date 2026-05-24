Acasă » Știri » Greșeala care poate favoriza mucegaiul în mașina de spălat. Ce spun specialiștii

Greșeala care poate favoriza mucegaiul în mașina de spălat. Ce spun specialiștii

De: Daniel Matei 24/05/2026 | 07:10
Greșeala care poate favoriza mucegaiul în mașina de spălat. Ce spun specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un detaliu aparent banal din rutina de spălare a rufelor poate influența direct cât de curate ies hainele: sertarul de detergent al mașinii de spălat. Specialiștii avertizează că această zonă este una dintre cele mai ignorate când vine vorba de întreținere, deși poate acumula rapid reziduuri, mucegai și mirosuri neplăcute.

Potrivit unui ghid publicat de Good Housekeeping, mulți utilizatori presupun în mod eronat că sertarul rămâne curat datorită contactului constant cu detergentul și apa. În realitate, fix acest amestec creează un mediu ideal pentru depuneri și bacterii.

De ce se murdărește sertarul de detergent

Experții explică faptul că detergentul, balsamul de rufe și umiditatea constantă formează în timp o peliculă lipicioasă. Aceasta se depune în colțurile compartimentelor și poate duce la apariția mucegaiului, dar și la blocarea fluxului corect de detergent către cuvă.

În unele cazuri, acumulările pot afecta chiar performanța mașinii de spălat, împiedicând distribuirea corectă a substanțelor de curățare.

Specialiștii recomandă ca sertarul să fie scos complet din mașină, apoi spălat sub jet de apă caldă. Pentru depunerile mai persistente, se poate folosi o periuță mică (de tipul celei de dinți) pentru a curăța colțurile și compartimentele greu accesibile.

De asemenea, și zona în care este introdus sertarul trebuie curățată periodic, deoarece aici se adună frecvent reziduuri invizibile. După spălare, toate componentele trebuie lăsate să se usuce complet înainte de a fi montate la loc.

Cât de des trebuie făcută curățarea

Experții recomandă întreținerea lunară a sertarului de detergent, însă frecvența poate crește dacă apar mirosuri neplăcute sau depuneri vizibile. Curățarea regulată ajută nu doar la igienă, ci și la menținerea eficienței mașinii de spălat pe termen lung.

Deși este ușor de ignorat, acest mic compartiment poate influența direct calitatea spălării. Specialiștii subliniază că o mașină de spălat curată înseamnă, în final, haine mai curate și un risc mai mic de mirosuri sau bacterii.

CITEȘTE ȘI:

Trucul simplu care îți menține dușul curat mai mult timp. Metodele recomandate de experți pentru o baie fără depuneri

Lucruri care fac casa să pară dezordonată, chiar și atunci când este curată. Greșelile observate de experții în organizare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Antena 1 a difuzat imaginile scandalului! Ce a făcut Gabi Tamaș la Survivor, de fapt
Știri
Antena 1 a difuzat imaginile scandalului! Ce a făcut Gabi Tamaș la Survivor, de fapt
Trucul simplu care te poate ajuta să economisești bani la fiecare spălare. Experții explică greșeala pe care o fac mulți
Știri
Trucul simplu care te poate ajuta să economisești bani la fiecare spălare. Experții explică greșeala pe care o…
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Antena 1 a difuzat imaginile scandalului! Ce a făcut Gabi Tamaș la Survivor, de fapt
Antena 1 a difuzat imaginile scandalului! Ce a făcut Gabi Tamaș la Survivor, de fapt
Trucul simplu care te poate ajuta să economisești bani la fiecare spălare. Experții explică greșeala ...
Trucul simplu care te poate ajuta să economisești bani la fiecare spălare. Experții explică greșeala pe care o fac mulți
Bătaie în Centrul Vechi al Capitalei, între fanii ucraineni ai lui Max Korzh și un grup de români. ...
Bătaie în Centrul Vechi al Capitalei, între fanii ucraineni ai lui Max Korzh și un grup de români. Autoritățile au intervenit
Atac armat lângă Casa Albă! Donald Trump se afla înăuntru
Atac armat lângă Casa Albă! Donald Trump se afla înăuntru
RD Congo trăiește un coșmar înainte de Cupa Mondială: Ebola și restricții dure impuse de SUA
RD Congo trăiește un coșmar înainte de Cupa Mondială: Ebola și restricții dure impuse de SUA
De la reality show la despărțire: vedetele din „Logodnici timp de 90 de zile” divorțează după 4 ani
De la reality show la despărțire: vedetele din „Logodnici timp de 90 de zile” divorțează după 4 ani
Vezi toate știrile