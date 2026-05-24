Greșeala care poate favoriza mucegaiul în mașina de spălat. Ce spun specialiștii

Un detaliu aparent banal din rutina de spălare a rufelor poate influența direct cât de curate ies hainele: sertarul de detergent al mașinii de spălat. Specialiștii avertizează că această zonă este una dintre cele mai ignorate când vine vorba de întreținere, deși poate acumula rapid reziduuri, mucegai și mirosuri neplăcute.

Potrivit unui ghid publicat de Good Housekeeping, mulți utilizatori presupun în mod eronat că sertarul rămâne curat datorită contactului constant cu detergentul și apa. În realitate, fix acest amestec creează un mediu ideal pentru depuneri și bacterii.

De ce se murdărește sertarul de detergent

Experții explică faptul că detergentul, balsamul de rufe și umiditatea constantă formează în timp o peliculă lipicioasă. Aceasta se depune în colțurile compartimentelor și poate duce la apariția mucegaiului, dar și la blocarea fluxului corect de detergent către cuvă.

În unele cazuri, acumulările pot afecta chiar performanța mașinii de spălat, împiedicând distribuirea corectă a substanțelor de curățare.

Specialiștii recomandă ca sertarul să fie scos complet din mașină, apoi spălat sub jet de apă caldă. Pentru depunerile mai persistente, se poate folosi o periuță mică (de tipul celei de dinți) pentru a curăța colțurile și compartimentele greu accesibile.

De asemenea, și zona în care este introdus sertarul trebuie curățată periodic, deoarece aici se adună frecvent reziduuri invizibile. După spălare, toate componentele trebuie lăsate să se usuce complet înainte de a fi montate la loc.

Cât de des trebuie făcută curățarea

Experții recomandă întreținerea lunară a sertarului de detergent, însă frecvența poate crește dacă apar mirosuri neplăcute sau depuneri vizibile. Curățarea regulată ajută nu doar la igienă, ci și la menținerea eficienței mașinii de spălat pe termen lung.

Deși este ușor de ignorat, acest mic compartiment poate influența direct calitatea spălării. Specialiștii subliniază că o mașină de spălat curată înseamnă, în final, haine mai curate și un risc mai mic de mirosuri sau bacterii.

