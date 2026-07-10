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Dosarul copilului de 3 ani din Tulcea ajunge în instanță. Mama și concubinul, acuzați de omor calificat

De: Paul Hangerli 10/07/2026 | 23:30
Dosarul copilului de 3 ani din Tulcea ajunge în instanță. Mama și concubinul, acuzați de omor calificat
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La aproape șase luni de la moartea unui băiețel de numai 3 ani din județul Tulcea, procurorii au finalizat ancheta și au decis, astăzi, trimiterea în judecată a mamei copilului și a iubitului acesteia. Potrivit rechizitoriului, bărbatul l-ar fi torturat în repetate rânduri pe micuț, iar femeia ar fi asistat la scene fără să intervină. Cei doi sunt acuzați de omor calificat prin cruzimi.

Dosarul copilului de 3 ani din Tulcea ajunge în instanță

Potrivit procurorilor, tragedia s-ar fi petrecut în luna februarie 2026, într-o comună din județul Tulcea. Principalul suspect este iubitul mamei copilului, care ar fi recunoscut în timpul anchetei că l-a agresat în repetate rânduri pe băiețel.

Din declarațiile sale reiese că era deranjat de comportamentul copilului și de felul în care acesta se juca. Ca pedeapsă, l-ar fi obligat să stea într-un colț cu mâinile ridicate, după care l-ar fi lovit.

Mama ar fi asistat la toate scenele

Procurorii susțin că agresiunile s-au petrecut chiar sub privirile mamei, care nu ar fi intervenit pentru a-și apăra copilul. În ziua în care băiețelul a rămas inconștient în urma bătăilor, nici femeia și nici concubinul ei nu ar fi apelat serviciul de urgență 112 și nu au solicitat ajutor medical. Mai mult, anchetatorii descriu un moment care i-a șocat.

„De asemenea, și după ce victima a fost adusă în stare de inconştienţă, mama copilului a mers în dormitor împreună cu agresorul”, se arată în rechizitoriu.

Din datele anchetei reiese că băiețelul a fost lăsat să agonizeze în locuință. Abia a doua zi dimineață, bărbatul l-ar fi așezat pe pat, după care ar fi plecat la un magazin din apropiere pentru a cumpăra lumânări. În cele din urmă, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, copilul fiind declarat decedat.

Trimiși în judecată pentru omor calificat prin cruzimi

După aproape șase luni de cercetări, procurorii Tribunalului Tulcea au finalizat dosarul și au dispus trimiterea în judecată a celor doi.

Bărbatul, acuzat că a comis agresiunile, și mama copilului, acuzată că a asistat fără să intervină și fără să încerce să-și salveze fiul, vor fi judecați pentru omor calificat prin cruzimi.

Potrivit informațiilor din dosar, bărbatul a povestit în detaliu modul în care l-a agresat pe copil, iar declarațiile sale i-au impresionat chiar și pe cei implicați în anchetă. Instanța va decide acum dacă probele strânse de procurori confirmă acuzațiile formulate împotriva celor doi inculpați.

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