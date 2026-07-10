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A avut sau nu Skarlet Andreea o relație cu David Ioan? „Contează mult conexiunea și ce scoate pe gură”

De: Simona Vlad 10/07/2026 | 22:37
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Skarlet Andreea rupe tăcerea despre presupusa relație cu David Ioan! Fanii au analizat fiecare apariție, fiecare privire și fiecare videoclip postat împreună. Mulți au fost convinși că între Skarlet Andreea și David Ioan s-a înfiripat o poveste de dragoste după Buzz House. Invitată în podcastul Zvon, moderat de Miruna Alessandra, influencerița a pus capăt tuturor speculațiilor și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, între ei. CANCAN.ro are toate detaliile!

Skarlet Andreea, relație cu David Ioan?

Skarlet a infirmat categoric zvonurile despre o relație cu David Ioan. Influencerița susține că apropierea dintre ei a fost exclusiv profesională. Vezi emisiunea integrală aici!

„Infirm zvonul. Nu e adevărat, totul a fost doar marketing. Ne vedeam, făceam content și fiecare la casa lui. După ce mi-am oficializat relația, nu mi se mai părea ok față de iubitul meu. Devenise rău, lumea mă întreba de David Ioan.”

Miruna Alessandra a întrebat-o dacă presiunea publicului ar fi putut influența evoluția relației. Skarlet Andreea a răspuns că între ea și David Ioan nu ar fi existat oricum nicio relație, chiar și fără ochii curioșilor.

„Ne-am fi înțeles bine ca prieteni. Dar ca relație nu. Eu sunt nebună, eu trebuie să stau, să cunosc. Eu cu actualul meu am stat în situationship din 2022. Ne purtam ca și cum eram împreună, dar eu nu voiam să fiu cu el. Ne știm de când aveam 13 ani. Am fost best friends, după am fost în situationship. Pentru mine conexiunile sunt foarte importante. Cum ar fi fost cu David, eu deja să am o relație după un an? Nu. Trebuia să mai aștepte vreo 10 ani. Eu mă îndrăgostesc de inteligența omului. Contează mult conexiunea și ce scoate pe gură, și vocea. Sunt nebună.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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