A plâns pe scena The Ticket după jurizarea lui Micutzu și a lui Maurice Munteanu, iar acum dă tot din casă. Ada Petcu: „A fost o nedreptate”

În urmă cu câteva luni, o artistă a împărțit publicul în două la The Ticket în urma prestației sale. Ada Petcu a urcat pe scenă cu piesa ei manifest denumită „Generația Z”, un cântec despre hate-ul din online, moment care a stârnit numeroase controverse, dar și reacții din partea juriului. În timp ce Delia și Mihai Bendeac au susținut-o pe tânăra artistă și i-au adresat cuvinte de încurajare, de cealaltă parte a baricadei au stat Maurice Munteanu și Micutzu care i-au criticat ținuta, respectiv momentul. Reacțiile tranșante ale juriului au emoționat-o pe artistă până la lacrimi, iar momentul a devenit rapid viral. La câteva luni de la acel episod controversat, Ada Petcu vorbește în cadrul emisiunii Zvon by CANCAN despre modul în care a perceput criticile lui Micuztu.

Ada Petcu, o cântăreață a noii generații, a fost invitată în cadrul podcastului Zvon by CANCAN.RO. Tânăra a vorbit pentru prima dată deschis despre experiența trăită pe scena emisiunii The Ticket, acolo unde a fost criticată de Micutzu și Maurice Munteanu. Cum a perceput ea acel moment, dar și în ce fel privește acum, la rece, reacțiile juraților, aflăm din rândurile următoare.

Ce spune Ada Petcu despre momentul în care a fost criticată de Micutzu și Maurice: „Am simțit că a fost o nedreptate”

CANCAN.RO: Acum câteva luni ai participat la The Ticket, un show nou de talente. Ai cântat „Generația Z”, în care ai vorbit despre hate-ul din online, industria muzicală. În timpul jurizării lui Micutzu și a lui Maurice Munteanu ai început să plângi. Știm că Micutzu are un stil mai dur de a vorbi. Ai simțit jurizarea lui ca un atac la persoana ta sau o critică constructivă?

Ada Petcu: Fiecare dintre noi avem două părți. Avem latura emoțională și latura rațională. E foarte greu în momentul în care cele două laturi se bat în capul tău și nu știi exact dacă e corect să simți treaba asta. Ce am simțit eu atunci a fost o nedreptate legată de faptul că ceea ce am scris eu în piesa Gen Z, nu cred că există vreun om care să nu se fi regăsit măcar într-un vers din piesa respectivă. Piesa nu vorbește doar despre muzică și social media, vorbește despre ceea ce trăim ca societate în 2025 când am scos piesa, respectiv 2026.

CANCAN.RO: Poate nu s-a regăsit el, te-ai gândit?

Ada Petcu: M-am gândit, dar nu cred că nu s-a regăsit, ci cred că uneori este greu să acceptăm adevărul.

CANCAN.RO: Deci tu spui că el nu a acceptat adevărul în momentul în care i l-ai pus pe masă?

Ada Petcu: Da, cred că a avut un moment de revoltă față de lucrurile pe care le-am spus pentru că și eu, la rândul meu, sunt vinovată de anumite lucruri pe care le-am reproșat în piesa respectivă. E foarte greu ca cineva să vină să îți reproșeze în față că ai făcut niște lucruri și să accepți că așa este.

CANCAN.RO: Înainte de a participa la emisiune, care credeai că o să fie reacția juraților?

Ada Petcu: Credeam că o să rezoneze cu mesajul piesei și credeam că o să resimtă mesajul piesei pentru că piesa pe care am cântat-o nu este o melodie care să-ți scoată în evidență veleitățile vocale, este o piesă manifest, cu un mesaj, iar asta voiam să ajungă la oameni, dar până la urmă muzica este despre libertate și despre a cânta ce vrei. După ce s-a postat momentul, au fost oameni care au descoperit piesa și s-au bucurat de ea și persoane cărora nu le-a plăcut. Există atâția artiști, atâtea piese, fiecare suntem liberi să alegem exact ce ne place să ascultăm.

