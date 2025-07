Maurice Munteanu e gata de acţiune, dar îi avertizează pe concurenţii show-ului “The Ticket”: „Nu mă voi lăsa influențat!”

Antena 1 pregătește multe surprize din toamnă, iar una dintre ele este alăturarea lui Maurice Munteanu în cadrul cele mai noi producții: The Ticket, care va avea premiera în această toamnă. Fashion editor al revistei Elle, cunoscut publicului larg datorită emisiunii Bravo, ai stil, acolo unde a fost jurat în toate cele opt seazoane, va fi una dintre personalitățile emisiunii care vor analiza prestațiile concurenților. Dacă Mihai Bendeac spunea despre faptul că Maurice Munteanu face parte din show și are vizibilitate este un lucru de igienă socială, iată ce părere are fashion editorul despre emisiune, dar și despre colegii săi de la pupitrul juriului. Cu cine rezonează cel mai tare în privința umorului Maurice Munteanu, dar și unde va pleca imediat după încheierea filmărilor, aflăm de la el, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Maurice Munteanu, detalii despre noua emisiune unde este jurat: „Nu mă voi lăsa influențat”

CANCAN.RO: Maurice, mă bucur că te întâlnesc în acest cadru. Ești noul jurat The Ticket. Cum ai primit propunerea?

Maurice Munteanu: Am primit propunerea cu foarte mult entuziasm pentru că îmi place foarte mult ce face Mona Segall, faptul că mă scoate dintr-o zonă cu care oamenii m-au asociat multă vreme și nu cred că au greșit, respectiv moda. În realitate, sunt interesat de mult mai multe lucruri, predau istorie vizuală contemporană la Universitatea din Cluj, scriu despre multe lucruri, de la social până la film sau teatru, și atunci sigur că aceasta este o oportunitate să intru într-o zonă care mă interesează.

CANCAN.RO: Detaliază-ne puțin rolul tău din cadrul juriului.

Maurice Munteanu: Rolul meu este același cu cel al colegilor mei de a analiza ce înseamnă ideea de spectacol pentru că nu este un talent show clasic, nu este vorba despre un talent-show, spectacolul poate însemna orice, absolut orice. Așa că vom încerca și vom și reuși, sunt convins, să intrăm în culisele acestor nuanțe. Unele care se văd poate din prima, altele care se văd mai greu. Va fi o interacțiune permanentă și directă cu publicul și asta este o altă noutate care va imprima o dinamică mișto. Pe de o parte va fi interacțiunea juriului cu concurenții, pe de altă parte interacțiunea juriului cu publicul.

CANCAN.RO: Vă lăsați influențați și de public în acest context?

Maurice Munteanu: Nu, cu siguranță nu mă voi lăsa influențat de public, prefer să apelez la propria-mi gândire critică și să analizez spectacolul A,B, C așa cum cred eu de cuviință.

CANCAN.RO: Lângă cine stai la masa juriului?

Maurice Munteanu: Nu am aflat încă, dar pot sta lângă oricine, căci toți îmi sunt la fel de simpatici. Ne înțelegem foarte bine, este un juriu atipic care va genera un tip de spectacol.

CANCAN.RO: Îi știai pe majoritatea sau cu această ocazie v-ați cunoscut mai bine?

Maurice Munteanu: Îi știam pe absolut toți și îi urmăream pe foarte mulți dintre ei din diverse proiecte, dar nu îi știam pe toți personal. Pe Micutzu l-am cunoscut la prima întâlnire și mi-a făcut o deosebită plăcere, are un tip de umor cu care rezonez foarte tare, pe Mihai îl admiram de multă vreme, dar nu ne cunoscusem personal și iată că asta a fost o ocazie bună de a stabili bazele unei frumoase colaborări.

CANCAN.RO: Ochiul tău critic se uită la colegi și îi admiră sau dimpotrivă, din punct de vedere vestimentar mă refer?

Maurice Munteanu: Niciodată, nu. Și, în general să știi că nu fac asta cu oamenii. Foarte mulți aveau impresia că sunt un cetățeam foarte critic. Nu sunt un cetățean foarte critic, vreau să cred că sunt un cetățean foarte realist. Din punctul meu de vedere, critica înseamnă altceva, mai cu seamă dacă nu este constructivă. Mi-ar plăcea să cred că am o abordare realistă, cu ce se îmbracă oamenii este mai puțin important, asta dacă nu vorbim despre un editorial de modă. Ceea ce contează foarte mult sunt acțiunile cetățenilor pentru că cu acelea rămân și ele generează adevărata natură. Ceea ce purtăm poate fi armonios sau nu, dar acțiunile noastre, ceea ce chiar facem, nu doar ce spunem, sunt importante.

De ce „fuge” fashion editorul de mulțime în vacanțe: ” Mă duc undeva unde să nu întâlnesc pe nimeni! E o zonă complet atipică”

CANCAN.RO: Zi-mi ce planuri ai pentru vara aceasta?

Maurice Munteanu: După ce termin filmările, voi pleca pentru o lună în Peloponez, Grecia, cea mai frumoasă zonă pe care abia aștept să o revăd.

CANCAN.RO: Nu ai ales o zonă în care merge toată lumea, Santorini, Mykonos, Thassos.

Maurice Munteanu: Fug de zonele turistice. Mă duc undeva unde să nu întâlnesc pe nimeni, să fiu doar eu cu prietenii mei. Stânga plajă, dreapta plajă, spate plajă, în față marea. De preferat să nu fie nimeni, doar eu și prietenii mei. E complet atipică insula față de tot ce înseamnă Grecia.

CANCAN.RO: Noi îți dorim să te relaxezi așa cum trebuie, îți mulțumim și îți dorim multă baftă în noul sezon!

Maurice Munteanu: Vă mulțumesc, vă așteptăm pe platouri să luați informații la cald.

