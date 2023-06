Unde-și caută Maurice Munteanu jumătatea? Nu i-a ieșit, dar încă speră: ”Încercarea moarte n-are!”

O sumedenie de lucruri neștiute au fost dezvăluite de Maurice Munteanu despre omul din spatele vedetei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Știați că juratul de la „Bravo, ai stil!” se laudă că a fost bun la un sport extrem de dificil? Ba mai mult, criticul de modă a activat chiar la Rapid pentru o scurtă perioadă. Unde mai pui că despre viața sentimentală a starului de la Kanal D2 nu se cunoșteau foarte multe aspecte, până la acest interviu?!

Maurice Munteanu explică mai în glumă, mai în serios, cum funcționează dialogurile de pe Tinder, aplicație la care criticul recurge când simte nevoia de dialog. Nesatisfăcător, însă, căci interacțiunile din spectrul online l-au lăsat pe jurat cu un gust amar. Concluzia este că Maurice ar vrea, dar nu se poate!

Maurice Munteanu a dezvăluit publicului larg care îi este cea mai mare slăbiciune

CANCAN.RO: Ești dependent de telefon sau de social media?

Maurice Munteanu: Nu.

CANCAN.RO: Care e cea mai mare dependență a ta?

Maurice Munteanu: Coca Cola Zero.

CANCAN.RO: Dar „nervi” pentru „Bravo, ai stil!” mai ai?

Maurice Munteanu: Rezist foarte bine. Abordez totul dintr-o perspectivă umoristică și educativă, mi-ar plăcea mie să cred. Și atunci lucrurile astea capătă o altă fațetă.

CANCAN.RO: Cum faci să nu fii subiectiv sau să nu demonstrezi pe parcursul competiției faptul că tu ai o favorită sau mai multe?

Maurice Munteanu: Asta cu favorită versus nefavorită e o tâmpenie. Eu am apreciat și voi aprecia întotdeauna, indiferent de domeniu, performanța. Aici nu există nuanțe. Un cetățean care știe să alerge va alerga bine în permanență. Unul care știe matematică, va rezolva fracții oricând. La fel și cu partea estetică.

Nimeni nu știa asta despre juratul de la „Bravo, ai stil!”, fost practicant de polo: „Da, am jucat la Rapid!”

CANCAN.RO: Pentru că vorbești despre valențele pozitive, dar și despre cele negative, la ce consideri tu că ai fost sau ești bun, dar și la ce capitol te-ai descurcat execrabil?!

Maurice Munteanu: Nu mi-a plăcut niciodată fizica, am stat departe. Nu știu dacă are legătură cu profesoara pe care am avut-o în școală, n-aș vrea să dau vina pe asta. Pur și simplu a fost o chestie de structură, probabil. La ce am fost cel mai bun?! Am făcut polo la juniori și am fost foarte bun, asta nu știai. Da, am jucat la Rapid!

CANCAN.RO: De ce s-a încheiat cariera?

Maurice Munteanu: M-am dus la școală.

Tinder-ul l-a dezamăgit pe Maurice Munteanu, care încă mai speră la o „aventură” cu început digital

CANCAN.RO: Cum comentezi ținutele pe care le-au avut Smiley și Gina la nuntă?

Maurice Munteanu: Sunt drăguțe, arată civilizat. Rochia e într-o zonă romantică, o abordare boho chic, i se potrivește Ginei. Îmi place că nu e încoțopenită, că nu e prea montată, mi se pare relaxată. Amândoi au o abordare relaxată, fresh, sunt mișto!

CANCAN.RO: Am vorbit despre social media, ai avut vreodată Tinder instalat?

Maurice Munteanu: Am și acum Tinder. Intru rar și e cam tâmp, sunt multe sincope pe fir, comunicări bolovănoase. Mi se întâmplă foarte des să mi se spună că nu sunt eu. Cetățenii cred, și asta mă bucură cumva, dar în același timp e și o problemă, consideră că e un cont fals.

CANCAN.RO: S-a întâmplat vreodată ceva de pe Tinder, măcar vreo ieșire la masă?

Maurice Munteanu: Niciodată. Din păcate, nu, mi-aș dori, dar nu s-a întâmplat. Am doi prieteni care s-au căsătorit și sunt super OK, relațiile funcționează. O încercare moarte n-are.

