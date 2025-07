Mihai Bendeac le-a făcut radiografia colegilor de la noul show al Antenei 1: ”Am crezut că vin niște foste gagici!” Dezvăluiri din viața privată pe care nu le-a spus niciodată

Antena 1 aduce un nou show de televiziune produs de Mona Segall şi Mihai Bendeac. The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenţi, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet. Celebrul actor face parte nu doar din echipa de producție, dar va fi și unul dintre jurați, alături de Delia, Micutzu, Maurice Munteanu și Anca Dinicu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu actorul care ne-a vorbit despre revenirea lui în televiziune și colaborarea cu Mona Segall. De asemenea, Bendeac a dezvăluit cum se înțelege cu cele două prezențe feminine alături de care urmează să petreacă multă vreme, respectiv Anca Dinicu și Delia. Și, dacă cu ele a colaborat în trecut, în cadrul emisiunii va avea un nou coleg cu care nu a avut ocazia să lucreze până acum. Este vorba despre Maurice Munteanu. Iată ce spune actorul despre Monei Segall de a-l aduce în juriu pe fashion editor.

Înainte de a începe filmările pentru emisiunea The Ticket, care va avea premiera în toamnă, Mihai Bendeac a oferit un interviu exclusiv în care ne-a dezvăluit detalii despre noul format. Viața profesională a actorului este plină, mai ales că va reveni și cu un nou sezon din Băieți de oraș. În privința vieții personale însă, actorul nu a găsit încă un echilibru. Nu mai iese la întâlniri, astfel că, mai nou, îl interesează conceptul de speed-dating. Ce pretenții are de la viitoarea parteneră, dar și de ce a luat decizia să nu mai iasă la întâlniri programate, aflăm de la el.

Mihai Bendeac, despre întoarcerea în televiziune: „Tata are o vorbă: Cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. „

CANCAN.RO: Felicitări pentru noul proiect, The Ticket, un proiect la care ai lucrat alături de Mona Segall, dar alături de tine sunt și Micutzu, Delia, Anca Dinicu, Bordea. Cum sunt emoțiile acum?

Mihai Bendeac: Sunt mari, ceea ce mi se pare normal, având în vedere că întotdeauna am fost o fire emoțională, dar nu încerc să le ascund în niciun fel. Mi se pare că trebuie să fiu sincer cu mine. Este pentru prima oară când mă aflu într-un context de genul acesta, în momentul în care, probabil că emoțiile pe care urmează să le văd în fața noastră și poveștile pe care urmează să le aflu, sunt lucruri pe care nu le-am mai întâlnit până acum în proiectele în care am lucrat în televiziune. Dorința mea cea mai mare este ca această emisiune să îi placă mamei mele pentru că ea este un telespectator foarte bun. Foarte critic, dar foarte bun.

CANCAN.RO: Deci, dacă reușești să treci de testul acesta, înseamnă că a ieșit ce trebuie. S-a întâmplat vreodată să nu-i placă ceva din ce ai făcut?

Mihai Bendeac: A fost o situație în care la început, în primă instanță, i-a plăcut foarte mult și de la un punct încolo nu i-a mai plăcut. Despre iUmor este vorba. La început i-a plăcut pentru că era un show extrem de real, de reverențios, dar după vreo trei, patru ani nu i-a mai plăcut.

CANCAN.RO: Apropo de femeile importante din viața ta, ești alături aici de alte două femei cu care ai creat o relație, mă refer la Delia și la Anca Dinicu

Mihai Bendeac: Mă gândeam că e vreo surpriză și vin niște foste gagici. Eu sigur că lucrez mult cu Anca în teatru și film și sunt curios cum urmează să se comporte ea într-un context de genul acesta pentru că ea nu a mai fost într-un context de genul acesta, dar sunt convins că lucrul pe care trebuie să mizeze cu adevărat este propria personalitate. Anca este genul de femeie pe care o întâlnești foarte rar și în general, pentru asta o iubesc femeile foarte mult. Este conștientă de toate defectele ei, le expune fără probleme și sper să fie așa și să se transmită asta și prin sticlă. În ceea ce o privește pe Delia, Matache este persoana care a reușit de-a lungul timpului să mă enerveze în multe situații, dar este genul de om pe care îl vrei aproape.

CANCAN.RO: Dintre toți membrii juriului, cu Maurice Munteanu nu ai mai colaborat. Cum crezi că va fi interacțiunea? Am înțeles că el te apreciază foarte tare.

Mihai Bendeac: Mi se pare că în contextul media actual, faptul că doamna Mona Segall a făcut o astfel de alegere și Maurice o să fie pe ecran, este un lucru de igienă socială, este un om cultivat, un om inteligent, este genul de om pe care mi l-aș dori să-l văd la televizor în general. Mi se pare că genul lui de personalitate este exact ce ar trebui să însemne un star de televiziune. Maurice Munteanu este, prin structura lui, un star de televiziune.

CANCAN.RO: Cu ce ai vrea să rămână publicul după ce vede primele ediții?

Mihai Bendeac: Mi-aș dori ca după prima emisie oamenii să simtă nevoia ca până săptămâna următoare să facă în așa fel încât să simtă nevoia să fie și ei vulnerabili în fața celor din jur. Să își dea seama că pot să fie așa, dar pentru asta trebuie ca noi să fim vulnerabili. Aceasta este cea mai importantă lecție pe care ar putea să o transmită această emisiune, faptul că toți suntem vulnerabili și mi se pare că tot contextul ajută la treaba asta. Vor fi niște povești extraordinare, vor fi momente ieșite din comun, este despre emoție și mă bucură asta.

CANCAN.RO: Tu ai militat tot timpul pentru asta, arătându-te real, în cadrul emisiunii iUmor ai plâns, ai râs și este foarte important că transmiți asta și cred că de asta le era dor telespectatorilor de tine

Mihai Bendeac: Acum, știi cum este. Tata are o vorbă: Cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. Poate că le era dor de mine, da.

Celebrul actor, pasionat de …speed-dating! „Nu trebuie să merg în Seychelles să mă întâlnesc cu vreo domnișoară”

CANCAN.RO: Ai planuri de vacanță?

Mihai Bendeac: Nu am vacanță, nu am avut nici anul trecut vacanță. Chiar dacă mi-aș lua o perioadă liberă, cel mai mișto lucru pentru mine este să stau acasă. Nu-mi place să călătoresc, nu-mi place să fac bagajul. În plus de asta, fiind în turneu în timpul anului, nu. Mie îmi place la mine acasă.

CANCAN.RO: Și cu domnișoarele cum te mai întâlnești?

Mihai Bendeac: Trebuie să mă duc în Seychelles să mă întâlnesc cu vreo domnișoară?

CANCAN.RO: Cine știe de unde apare dragostea…

Mihai Bendeac: Eu mă întâlnesc central, stau lângă Centru Vechi.

CANCAN.RO: Îmi ziceai la un moment dat că nu ai timp de viața personală deloc. Începi să lași loc și pentru viața personală sau te concentrezi în continuare doar pe cea profesională?

Mihai Bendeac: Mă concentrez în continuare foarte mult pe cea profesională, însă am pentru prima dată un proiect personal. Am ajuns în punctul în care eu nu-mi mai dau seama dacă aș putea să relaționez cu cineva pe un termen mai lung de 48 de ore și atunci am decis ca până se termină anul acesta să-mi dau seama dacă mai pot sau nu mai pot.

CANCAN.RO: Te-ai întors la Antena 1, iar Antena 1 a fost cea care a lansat emisiunea „Burlacul”. Te-ai băga la un astfel de concurs, să cunoști domnișoare? Să îmbini filmările cu viața profesională?

Mihai Bendeac: Să mă ferească Dumnezeu de așa ceva. În schimb, ce mi-ar plăcea este speed-datingul. Mă pasionează mult, mi-am dorit întotdeauna să merg, dar nu știu unde. Mi-a promis cineva la un moment dat că mă duce de ziua mea, dar nu știu dacă se face în România.

CANCAN.RO: Dar nu ai răbdare la o întâlnire sau nu vrei să pierzi timpul?

Mihai Bendeac: Eu de obicei cam în două minute mă lămuresc. Nu poți să te ridici de la masă după două minute că e lemn femeia. Dar îmi place conceptul, să te duci undeva și să ai în aceeași seară 15 întâlniri. Plus că știu să citesc foarte bine oamenii.

CANCAN.RO: Te-ai eschivat vreodată repede de la o întâlnire?

Mihai Bendeac: Eu nu am mai avut o întâlnire de vreo șase ani. Cred că aș fi foarte cringe într-o întâlnire.

