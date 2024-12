Mihai Bendeac se însoară?! Nu voia să audă de căsătorie, dar acum renunţă la tot pentru iubire!

Mihai Bendeac și-a făcut debutul regizoral în cel mai nou film al său, Căsătoria, în care este și protagonist alături de Vlad Drăgulin și Liviu Pintileasa. La avanpremiera de gală a filmului, numeroase vedete au semnat condica pe covorul roșu pentru a vedea filmul și a-și arăta aprecierea față de Mihai Bendeac și actorii care au jucat în pelicula produsă de el. CANCAN.RO a fost ca de fiecare dată la datorie, astfel că veți afla în exclusivitate cum au decurs filmările, de cine a venit însoțit Mihai Bendeac la eveniment, dar și ce planuri are pentru următoarea perioadă.

Mihai Bendeac nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind unul dintre cei mai apreciați actori, scenariști și oameni de televiziune din țară. Mai nou, celebrul actor și-a făcut debutul regizoral în pelicula Căsătoria. Înconjurat pe de o parte de oamenii din presă și de fotografi, și pe de altă parte de prieteni și vedete care au venit să-l susțină, actorul s-a declarat copleșit de emoții, dar fericit și nerăbdător ca cei prezenți să vadă filmul. Îmbrăcat nonconformist, cu un sacou negru, cămașă și o fustă, Mihai Bendeac a vorbit despre munca din spatele filmului, despre cât de mult s-a schimbat programul său de lucru, dar și despre cât de mult și-a neglijat viața personală, fapt pe care nu vrea deloc să-l mai facă de la anul.

Mihai Bendeac, emoții colosale la avanpremiera filmului său: „În acest context social și politic…”

(CITEȘTE ȘI: Mihai Bendeac a semnat cu Pro TV! Cum se numește show-ul și când va fi difuzat)

Acaparat de camerele de filmat și de fotografi, Mihai Bendeac a oferit un interviu exclusiv în care a vorbit despre cât de copleșit este de valul de susținere primit de la oamenii dragi, dar și de la vedete și personalități pe care până în acel moment le-a văzut doar pe sticlă sau în online.

„Îmi este greu să spun ce tip de emoții mă încearcă, dar sunt foarte recunoscător că am avut câteva proiecții săptămâna trecută. Dacă asta ar fi fost prima proiecție, probabil că aș fi leșinat. Asta m-a ajutat puțin. Sunt foarte multe emoții pentru că eu nu prea mă prezint în societate, atunci am un sentiment de oarecare anxietate combinat cu un sentiment de bucurie. Lucrul care pentru mine este cel mai important este ca oamenii să plece de la cinema și când închid ochii să spună: Bă, a fost frumos! Acesta este gândul cu care aș vrea să rămână, este ceva, mai ales în acest context social și politic, ceva care te poate răpi și transporta într-o complet altă dimensiune și să uiți de propria existență. Să fii furat”, a spus Mihai Bendeac pentru CANCAN.RO.

Mihai Bendeac a venit alături de una dintre cele mai importante prezențe feminine din viața lui. Este vorba despre mama sa, Emilia Bendeac, care este și unul dintre cei mai mari critici ai săi, astfel că emoțiile au fost la cote maxime.

„Este pentru prima dată când mama mea vede filmul, de fapt familia mea vede pentru prima dată filmul. Mare parte dintre actori văd pentru prima dată filmul. Nu este ceva punctual pentru care am emoții, este o stare de emoție care a început de acum două săptămâni și nu mă mai părăsește. Dar este o emoție pozitivă. Îmi este greu să fac față, sunt mulți oameni pe care nu i-am văzut decât pe net sau la televizor. Dar sunt foarte fericit că sunt și cu prietenii, cu familia și cu colegii”, a mai declarat actorul.

Și, cu toate că simte presiunea publicului, iar așteptările tuturor sunt ridicate, pe Mihai Bendeac nu îl demotivează acest lucru, dimpotrivă: „Eu pun presiune mare pe mine, publicul pune și el mare presiune pe mine, dar asta este bine pentru că asta te duce mai departe. Îmi plac mizele mari și îmi place că este multă presiune pe mine”, a spus actorul.

Loredana și Mihai Bendeac au făcut echipă! Ce spune actorul: „A fost minunată”

(ACCESEAZĂ ȘI: CANCAN.RO l-a surprins pe Mihai Bendeac, după ce a făcut marele anunț: Cu trotineta la…TV!)

Printre personalitățile care au interpretat un rol în filmul Căsătoria se numără și Loredana. Este binecunoscută aprecierea lui Mihai Bendeac pentru cunoscuta artistă, iar în cadrul interviului a asemănat-o cu Maria Tănase. Cum a interacționat cu Loredana atât din postura de actor, cât și din cea de regizor, aflăm de la Mihai Bendeac.

„Interacțiunea cu Loredana pot să spun într-un cuvânt că a fost minunată. Pentru mine, Loredana este unul dintre cei nu foarte mulți artiști români care o să transceadă vremurilor. Eu sunt absolut convins că Loredana face parte din acea categorie de artiști români la care oamenii peste 50 de ani sau 100 de ani se vor raporta cum se raportează astăzi la Maria Tănase. Avem niște artiști care sunt și vor rămâne legendari”, a spus vedeta tv.

În plus, actorii care lucrează cu Mihai Bendeac sunt oameni profesioniști care știu cum să se raporteze cu seriozitate la orice proiect pentru ca rezultatul să fie impecabil. „Oamenii care lucrează cu mine sunt oameni care știu cum lucrez eu, sunt oameni pe care îi aleg tocmai pentru că sunt foarte profesioniști, sunt foarte dispuși la un efort foarte mare și atunci lucrurile nu întâmpină probleme”, a menționat regizorul filmului Căsătoria.

Ce planuri are Mihai Bendeac pentru viitorul apropiat: „Vreau să îmi refac viața personală!”

Anul care urmează să se încheie a fost plin de satisfacții profesionale pentru Mihai Bendeac. A scos filmul Căsătoria, urmează, cel mai probabil, să-l vedem și într-un proiect la tv după ce a scris un nou format de emisiune, însă partea personală a lăsat-o la urmă. Așadar, pe finalul anului acesta, dar și începutul lui 2025, Mihai Bendeac își dorește să își refacă viața personală și are și un plan bine pus la punct.

„Pentru mine, în momentul de față, scopul principal în următoarea perioadă este să îmi refac viața personală pentru că este o destul de mare ruină. Nu am mai tencuit pe acolo, nu am mai lucrat deloc acolo. În primul și în primul rând mă interesează viața mea personală, să mă ocup puțin de mine și de nevoile mele pentru că m-am lăsat baltă. Mi-am luat liber un timp. Am o perioadă de o lună și jumătate în care nu am niciun spectacol. Nu este decât o perioadă în care să scriu, dar, în general acestea sunt perioadele în care pot să mă ocup și de viața mea”, a mai dezvăluit actorul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.