Mona Segall, primele detalii despre show-ul pe care îl pregătește cu Mihai Bendeac la Antena 1! Legătura cu ”Chefi la cuțite”

Mona Segall, producătoarea tv a celor mai de succes emisiuni de la Pro Tv și, ulterior, de la Antena 1 a făcut, pentru CANCAN.RO, primele declarații despre talent show-ul pe care îl pregătește. Mizează pe Mihai Bendeac ca jurat și realizator, dar și pe o formulă de 5 jurați, unul în plus, la fel ca și la Chefi la cuțite, care să le poarte noroc. Mona Segall ne-a vorbit și despre pasiunea cu care face televiziune, superstiții, dar și nemulțumiri.

Zilele trecute, CANCAN.RO dezvăluia că Antena 1 a decis să renunțe definitiv la iUmor, show-ul de comedie care a scris istorie în televiziunea românească, dar și că postul TV pregătește un talent show. În spatele noii producții, se află Mona Segall și Mihai Bendeac. Prezentă la evenimentul “Hai să vezi că televiziunea are gust, doar la Antena 1”, unde finaliștii „Chefi la Cuțite” au pregătit live preparatele din finală, Mona Segall a oferit detalii despre emisiunea pe care își va pune amprenta. Ea este omul din spatele producțiilor de top de la Antena 1, precum „Asia Express”, „Chefi la Cuțite”, „Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”, care începe pe 2 iunie.

Mona Segall: “Nu am viață dincolo de platourile de filmare”

CANCAN.RO: Cum arată viața dumneavoastră dincolo de platourile de filmare?

Mona Segall: Nu am viață dincolo de platourile de filmare, pentru că nu-mi doresc să am o viață dincolo de platourile de filmare. Mie asta îmi place să fac și în momentul în care am o zi liberă, mă uit la televizor.

Citește și: Surprizele pregătite de Mona Segall și Mihai Bendeac! Șefii de la Antena 1 bagă ”Românii au talent” în hora lor! Detalii BOMBĂ despre emisiunea care înlocuiește iUmor!

CANCAN.RO: Dar așa sunteți exigentă cu dumneavoastră, cu munca dumneavoastră în general?

Mona Segall: Sunt tot timpul nemulțumită, nu știu dacă sunt exigentă. Nu sunt un om harnic, sunt un om leneș și n-am încredere în mine, așa că sunt tot timpul nemulțumită.

Mona Segall despre Mihai Bendeac: “E cu tot sufletul în ceea ce face”

CANCAN.RO: Pregătiți un nou format și vreau să vorbim despre colaborarea cu Mihai Bendeac. Mizați pe el.

Mona Segall: Da, mizez pe el și am fost foarte onorată de faptul că și-a dorit să lucreze cu mine și cu echipa mea. Și deocamdată sunt foarte entuziasmată și mi se pare că e de neoprit și că nu are cum să nu iasă vreo emisiune cu el, pentru că, în afară de umor, e și un super personaj care transmite și e cu tot sufletul în ceea ce face și e spectacol în sine.

CANCAN.RO: Ne puteți da câteva detalii despre reperele noi emisiuni?

Mona Segall: E un talent show, pe lângă toate celelalte talent show-uri, dar sper că am găsit o formulă care să facă diferența.

CANCAN.RO: Mihai Bendeac va fi jurat?

Mihai Bendeac: Da, va fi și jurat și realizator.

Mona Segall: “Poate asta ne poartă noroc”

CANCAN.RO: La masa juriului câte persoane vor fi?

Mona Segall: Vor fi cinci persoane. Ca și la “Chefi la cuțite” unul în plus. Poate asta ne poartă noroc.

CANCAN.RO: Credeți în semne, în destin, în numere norocoase? Aveți cifre care s-au tot repetat în viața dumneavoastră?

Mona Segall: Sunt născută pe 06.06. ‘60 și la ora 6.00, așa că astea sunt cifrele mele. Nu știu dacă cred în destin, dar sunt superstițioasă. Nu știu, dacă uit ceva acasă, trebuie să mă întorc, trebuie să stau jos până număr la zece. Dacă am anumite haine pe care le îmbrac la filmare. La “Dansez pentru tine” am fost îmbrăcată cât a durat 14 sezoane la fel în fiecare emisiune. Nu îmi schimbam hainele. Lucruri de genul ăsta, așa.

Mona Segall: “Mi-a plăcut mai mult televiziunea decât cinematografia, recunosc”

CANCAN.RO: Cum v-ați descoperit această atracție pentru televiziune și cât de greu v-a fost la începuturi?

Mona Segall: M-am născut cu această atracție, părinții mei au fost documentariști, au lucrat la Sahia. Mama a fost regizoare, tata a fost operator, dar a făcut și filme ca regizor. Am copilărit în asta, n-am dorit niciodată să fac altceva. La 19 ani am intrat în Buftea și am lucrat în cinematografie. După Revoluție, când m-a chemat Adrian Sârbu, am început cu el și am învățat de la el și împreună să facem asta și mi-a plăcut mult, mai mult decât cinematografia, recunosc.

CANCAN.RO: Se vede pasiunea cu care lucrați și că fiecare lucru este bine făcut.

Mona Segall: Sper. Între timp s-a format o echipă în jurul meu și atunci e totul mult mai simplu.

Citește și: „Divorț” cu scandal, împăcare surpriză! Bendeac și Antena, un nou început după ce s-au războit

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.