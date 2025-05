Surprizele pregătite de Mona Segall și Mihai Bendeac! Șefii de la Antena 1 bagă ”Românii au talent” în hora lor! Detalii BOMBĂ despre emisiunea care înlocuiește iUmor!

Antena 1 se pregătește intens pentru sezonul de vară, însă nici toamna nu este uitată de șefii trustului. Așadar, după ce au decis ca mai multe emisiuni să fie scoase din grilă, unele „omorâte” din fașă, altele după multe sezoane, iată că producătorii vor să dea lovitura cu o nouă producție în spatele căreia se află Mona Segall, producătoarea tv a celor mai de succes emisiuni de la Pro Tv și, ulterior, de la Antena 1. CANCAN.RO a aflat ce emisiune va lua locui iUmor, dar și ce surpriză pregătesc.

În urmă cu câteva zile, vă dezvăluiam că Antena 1 a decis să renunțe definitiv la iUmor, show-ul de comedie care a scris istorie în televiziunea românească. După nu mai puțin de 17 sezoane de râsete, replici memorabile și momente virale, șefii trustului au decis să o scoată din grilă. Fanii emisiunii nu ar trebui să se întristeze, căci Antena 1 promite să revină cu un spectacol care să depășească iUmor sau cel puțin asta speră. În spatele noii producții de la Antena 1 se află Mona Segall și Mihai Bendeac, un duo care promite multe. Însă iată cine se va afla la masa juriului.

Ce vedete vor face parte din noua producție marca Antena 1

Am aflat că cea mai nouă producție a trustului va fi tot un show de talente, cu diverși concurenți și un juriu format din patru vedete. Va fi o combinație între iUmor și Românii au talent. Castingul pentru emisiune a început deja în luna martie a acestui an, însă preselecțiile oficiale vor avea loc în luna iunie, atunci când vor începe și filmările. Producătorii își doresc o emisiune fresh, curată, fără înjurături, fără domnișoare care să danseze lasciv sau să se dezbrace, totul clean. Cel puțin, acesta este gândul cu care au plecat la drum producătorii. În plus, nu vor să „recicleze” concurenți care au participat la iUmor sau alte emisiuni, dorind să dea un aer fresh noului show.

Juriul va fi format din mai multe vedete din România, fiecare potrivită pentru un anumit domeniu. Și în cazul în care vă întrebați care va fi rolul lui Mihai Bendeac în cadrul emisiunii, ați intuit bine. Pe lângă partea de producție, actorul va fi unul dintre jurați, însă rolul său nu se termină aici, căci surprizele continuă. În plus, printre vedetele pe care producătorii le vor în continuare la masa juriului se numără și Cătălin Bordea. Așadar, un as în mânecă pentru el, spre deosebire de Cosmin Natanticu pe care, cel puțin până în acest moment, producția nu l-ar mai fi luat în considerare.

Producătorii doresc difuzarea emisiunii în fiecare săptămână, în locul iUmor, iar programul va dura trei ore. Mai mult, se pare că s-ar lua în calcul, în cazul în care emisiunea ar avea succes, difuzarea acesteia de două ori pe săptămână. Rămâne de văzut acum dacă emisiunea se va ridica la înălțimea așteptărilor din toamna acestui an, atunci când va începe difuzarea ei.

