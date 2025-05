Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au semnat, din nou, cu Antena 1! În ce emisiune vor apărea cei doi: ”După Asia Express, încă mai simțeam nevoia de puțină adrenalină”

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au fost una dintre cele mai controversate echipe de la Asia Express 2024. În timp ce unii i-au susținut până la capăt, alții i-au criticat dur. Ei bine, în ciuda momentelor tensionate trăite în cadrul show-ului de la Antena 1, cei doi au continuat să facă echipă și în alte emisiuni. Acum, foștii prezentatori de la Național FM au anunțat că urmează un nou proiect pe micile ecrane.

După participarea la Asia Express, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au încheiat colaborarea cu Național FM, acolo unde prezentau de mult timp matinalul. Totuși, nu au renunțat să facă echipă și au participat la alte proiecte împreună. Acum, vor putea fi văzuți din nou la Antena 1.

Dincolo de colaborările profesionale, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au legat o frumoasă relație de prietenie. Cei doi au prezentat împreună matinalul de la Național FM, iar după ce au renunțat la postul de radio, au continuat să colaboreze pentru alte proiecte, inclusiv emisiunea Chefi la Cuțite.

Ei bine, acum, foștii concurenți de la Asia Express au semnat un nou contract, tot cu Antena 1. Mai exact, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă vor putea fi văzuți în noul sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”.

Cei doi sunt foarte încântați de noul proiect, dar au avut parte și de peripeții. Foștii matinali de la radio nu s-au gândit că va fi atât de greu să lucreze sub coordonarea lui Nea Mărin, iar la un moment dat chiar a fost nevoie de intervenția medicilor.

Noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” va avea premiera în data de 2 iunie. Show-ul va putea fi văzut în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

„După Asia Express, încă mai simțeam nevoia de puțină adrenalină, aşa că am acceptat cu mare drag invitația la Poftiți, mai ales că față de ce am văzut până acum la TV, sezonul acesta se axează pe competiția dintre echipe… genul meu de experiență. Eram și foarte curioasă să îl cunosc pe Nea Mărin și am avut un pic de emoții în ceea ce privește colaborarea noastră, dar am descoperit un om plin de viață, molipsitor de energic și foarte implicat în fiecare lucru pe care îl face.

A fost o săptămână în Deltă cu de toate și mult mai multă muncă decât mi-am imaginat. Am ajuns în locuri incredibil de frumoase, am cunoscut oameni minunați şi am avut multe activități ce mi-au fost străine până acum. Am muls caprele, am construit un gard și am condus un tractor. Doar că de abilitățile mele de șoferiță, echipa mea nu a fost foarte încântată și nu înțeleg de ce”, a spus Oana Paraschiv.