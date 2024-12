Ce a putut să pățească Oana Paraschiv, imediat după ce a fost eliminată de la Asia Express. Abia acum a avut curaj să spună!

Oana Paraschiv a acceptat provocarea Asia Express alături de Mihai Găinușă, bunul său prieten și coleg. Imediat după ce a părăsit competiția de la Antena 1, cei doi au decis să își dea demisia de la radio Național FM. Odată cu această schimbare, fosta concurentă de la Asia Express a avut de-a face prejudecăți dure din partea telespectatorilor.

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au format una dintre cele mai competitive echipe din cel mai recent sezon Asia Express 2024 – Drumul Zeilor. Experiența a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri, însă după toată această aventură intensă cei doi au fost puși în fața unei noi provocări. Și-au anunțat demisia de la postul de radio Național FM, acolo unde făceau echipă de ani buni. Deși nu au oferit detalii despre plecarea lor, cei doi colegi și-au liniștit fanii și au anunțat că vor mai exista proiecte în care vor colabora pe viitor.

Ei bine, expunerea de la Asia Express a venit și cu anumite dezavantaje. Fiind obișnuită în spatele microfonului de la pupitrul matinalului de la radio Național FM, departe de camerele video, Oana Paraschiv a fost nevoită să facă față valului de ură din partea unor telespectatori. Fosta concurentă de pe Drumul Zeilor și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant și a vorbit despre cum a făcut față avalanșei de mesaje urâte din partea oamenilor. Vezi și: Mihai Găinușă și Oana Paraschiv rămân ”împreună” după Asia Express: ”Nu mai scăpăm unul de celălalt”

”Nu am regretat niciodată pentru că am ales cu sufletul. Poate nu e bine, dar la mine funcționează treaba asta. Dacă nu am sufletul împăcat nu ajung la un rezultat bun. Este o lume dură, mai ales când te expui așa cum am făcut-o eu.Până la difuzarea emisiunii Asia Express nu credeam că lumea e așa de rea. Dacă până atunci primisem doar mesaje drăguțe, odată cu Asia Express a venit o avalanșă de mesaje urâte”, a spus Oana Paraschiv pentru Fanatik.