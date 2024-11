Cine trebuia să fie, de fapt, partenera lui Mihai Găinușă în Asia Express: ”Îi bubuia Instagramul dacă mergea!” + Detalii picante despre relația cu Oana Paraschiv

Mihai Găinușă a avut parte de provocări pe bandă rulantă la Asia Express (Antena 1), unde face echipă cu Oana Paraschiv, colega alături de care a lucrat mulți ani la radio. Fostul cârcotaș a ajuns în această formulă după ce soția, Ioana, l-a sfătuit să meargă cu Oana la cel mai dur reality-show din România, ea rămânând acasă să aibă grijă de cei doi copii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Mihai Găinușă ne-a spus adevăratul motiv pentru care a participat la emisiune, a cărei finală va avea loc pe 13 noiembrie, și că de fapt fata lui, Eva, ar fi trebuit să îl însoțească. Din păcate, perioada filmărilor a coincis cu examenele de final de liceu și admitere la facultate, așa că Mihai a plecat, în cele din urmă, cu Oana Paraschiv, după ce, inițial, și ea refuzase.

Mihai Găinușă a onorat invitația lui Nicolai Tand și i-a fost alături, marți seară, la lansarea liniei Origini de produse de gătit. Cei doi au fost colegi în Asia Express și, după cum se vede, au păstrat legătura și după filmările de la Asia Express. La eveniment, Mihai Găinușă a fost însoțit de Ioana, partenera sa de viață, dar și de Oana Paraschiv, colega lui de la Asia Express.

Cârcotașul ne-a mărturisit că Ioana și Oana sunt prietene și împreună au complotat pentru cadoul de ziua lui de naștere, respectiv un ceas scump. Mihai Găinușă a împlinit pe 6 noiembrie 54 de ani.

CANCAN.RO: Cum a fost experiența Asia Express pentru tine?

Mihai Găinușă: Prea lungă! Nu, serios, chiar a fost prea lungă, pentru că îmi luasem haine doar pentru 3 săptămâni și am stat mult mai mult acolo. Pe de altă parte a fost și foarte interesantă. Și cred că mi-au ajuns hainele pentru că le-am tot spălat. Practic, transpirând atât din cauza căldurii, se spălau instant! Să nu credeți că am fost nespălat, nu! Chiar le-am spălat!

Mihai Găinușă: „Ioana mi-a spus: “Mai bine te duci cu Oana!”, pentru că eu am primit invitația să mă duc cu Eva, cu fata noastră”

CANCAN.RO: Ioana cum a perceput absența ta atât de lungă de acasă? Ce ți-a reproșat când te-ai întors?

Mihai Găinușă: E destul de greu. Cumva ne așteptam să stăm mai puțin și asta nu ar fi contat chiar atât de mult dacă stai 2-3 săptămâni departe de casă. Am stat 2 luni departe de casă și normal că e greu pentru un singur părinte să se ocupe de doi copii timp de 2 luni, să-i duci la școală, să-i aduci de la școală. Cumva nu ne-am așteptat la chestia asta să dureze atât de mult și de asta a fost și mai greu.

Citește și: Cum a reacționat nevasta lui Găinușă, după ce l-a văzut pe Mișu dormind cu Oana Paraschiv, la Asia Express de la Antena 1

CANCAN.RO: Dar când i-ai spus Ioanei că vrei să pleci cu Oana la Asia Express, cum a reacționat?

Mihai Găinușă: Surpriza este că nu i-am spus eu că vreau să merg cu Oana, ci ea mi-a spus: “Mai bine te duci cu Oana!” pentru că eu am primit invitația să mă duc cu Eva, cu fata noastră. Nu s-a putut, deși Eva ar fi vrut, că bubuia Instagramul! Dar avea examene de sfârșit de liceu și de început de facultate. Ioana a spus că trebuie să supravegheze copiii, plus că nu cred că se împăca cu situația cu lipsa de igienă din Asia și cu tot ce a însemnat asta. Eu în inconștiența mea am zis: da, mă duc pentru că eu nu prea eram în temă cu Asia Express.

Eva mi-a tot zis: de ce nu te duci în Asia Express? Nu mă duc în Asia Express că nu mă cheamă nimeni, adică nu mă duc să bat la ușă ca să fiu primit. Și ce să vezi? Asta era și misiunea în Asia Express: să bați la ușă să fii primit! A fost o surpriză că am fost invitat, și am acceptat, cred, că mai mult de dragul Evei – tata a fost invitat și se va duce! Nu am știut în ce mă bag, a fost foarte greu, dar a fost și interesant și nu regret că am fost acolo. Nu regret nicio clipă pentru că am văzut o civilizație, am văzut mai multe țări.

Oana Paraschiv: Tu dai interviuri fără mine?

Mihai Găinușă: Aceasta este o persoană pe care am adus-o din Asia. Acum o să o las cu voi, pentru că…Ideea este să nu o enervăm.

Oana Paraschiv: Nu, nu, stai aici! Eram foarte curioasă despre ce vorbeai pentru că erai foarte implicat. Despre ce ați vorbit?

Mihai Găinușă: Nu ajunsesem la tine!

Mihai Găinușă: „Oana m-a refuzat prima dată. După care, s-a gândit mai bine”

Oana Paraschiv: Bun! M-am săturat să vorbească despre mine în lipsa mea! Tot mă rog de el să îmi spună în față tot ce are de comunicat.

Mihai Găinușă: Dar chiar ajunsesem la subiectul cum de am ajuns să o iau pe Oana. Și i-am zis că Ioana a spus că ar fi bine să mergi tu. Și după aceea i-am spus Oanei și Oana m-a refuzat prima dată. După care s-a gândit mai bine.

Oana Paraschiv: Nu știu de ce nu am făcut-o și a doua oară!

Mihai Găinușă: Nici eu nu știu de ce. (râde)

Oana Paraschiv: Nu știu ce a fost în mintea mea. (Râde)

Mihai Găinușă: Ai traumatizat o grămadă de telespectatori! (râde). Dacă ziceai “nu” de la început…

Oana Paraschiv: Era mai bine pentru toată lumea!

Mihai Găinușă: Exact!

CANCAN.RO: Oana, pentru tine cum a fost experiența Asia Express?

Oana Paraschiv: E greu să spun foarte scurt cum a fost experiența asta. A fost minunată, a fost foarte frumoasă, foarte grea, foarte provocatoare.

CANCAN.RO: V-ați mai ciondănit…

Oana Paraschiv: Pare că doar asta am făcut, dar am făcut-o pentru binele echipei, nu de altceva, nu pentru că avem de împărțit ceva unul cu celălalt.

CANCAN.RO: Deci prietenia nu a fost afectată?

Oana Pasrchiv: Ne-a prins bine pentru că ne-am întors mult mai uniți de acolo, asta e clar!

Mihai Găinușă: „Ceasul este de la familie, dar și de la Oana pentru că ele sunt prietene”

CANCAN.RO: Tot vine ziua ta de nume, ce planuri ai?

Oana Paraschiv: Până la Sfântul Mihai, pe 6 e ziua lui. Face 58? (râde)

Mihai Găinușă: 54. E adevărat că în 2 luni am îmbătrânit 4 ani! E adevărat! (râde) Eu nu știu de ce! (n.r. râde și arată spre Oana). Am zis să facem aici ziua, profităm de evenimentul acesta că oamenii plătesc.

CANCAN.RO: Ce îți dorești de ziua ta? Care a fost cadoul de suflet pe care l-ai primit de la copii, de la soție?

Mihai Găinușă: Ăsta este cadoul de suflet. Am primit un ceas.

CANCAN.RO: De la Ioana?

Mihai Găinușa: Și de la Ioana, și de la Oana, și de la Sorin.

Oana Paraschiv: Acum, gata: titluri!

Mihai Găinușă: S-au adunat pentru că este foarte scump și îmi verifică pulsul!

CANCAN.RO: Serios, ceasul de la cine este?

Mihai Găinușă: Serios, și de la familie, dar și de la Oana, pentru că ele sunt prietene. Și de la Sorin.

Oana Paraschiv: Și nu am vrut să dăm foarte mulți bani.

Mihai Găinușă: Ioana și Oana s-au vorbit și mi-au dat în avans cadoul. Mulțumesc! 75 am pulsul, uneori crește!

Foto: Instagram

Citește și: Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, înlocuiți de o vedetă de la PRO TV la matinalul de la Național FM. Nimeni nu se aștepta la asta!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.