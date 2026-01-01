Chinul din copilăria Ramonei Olaru: „Multe ierni în care pur și simplu nu aveam mâncare”

Ramona Olaru se bucură acum de succes și are tot ce vrea, însă puțini sunt cei care știu că vedeta nu a avut parte de un început prea ușor. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani vine dintr-o familie modestă, iar copilăria pentru ea a fost marcată de multe lipsuri. Cum arăta viața Ramonei Olaru înainte de celebritate?

Ramona Olaru se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce unele afirmații făcute de ea l-au enervat pe Alex Bodi. Musculosul s-a revoltat după ce a auzit-o declarând că nu își mai dorește alături de ea un bărbat sărac. Ei bine, Ramona Olaru a cunoscut din plin și ea viața cu multe lipsuri.

Ramona Olaru

Ramona Olaru nu s-a sfiit la rândul ei să recunoască faptul că provine dintr-o familie modestă, iar viața nu a fost tocmai ușoară pentru ea. A admis că a plecat de jos și că a trebuit să tragă din greu pentru a reuși și a ajunge să aibă tot ce are azi.

În cadrul unui podcast, aceasta a vorbit despre copilăria sa și despre nenumăratele lipsuri pe care le-a simțit. A recunoscut că pe vremea când era doar un copil au existat multe ierni pe care le-a petrecut fără curent în casă și fără mâncare pe masă.

Mai mult, Ramona Olaru și familia ei locuiau la o fermă, unde tatăl ei era angajat, iar viața acolo nu era prea roz. De asemenea, pentru a ajunge la școală vedeta avea de mers o distanță considerabilă pe jos.

„Până să plec la liceu am avut foarte mulți ani și foarte multe ierni în care pur și simplu nu aveam curent electric pentru că nu aveam să-l plătim. Au fost zile în care nu aveam mâncare, multe, multe. Și mama, făcând referire la ferma respectivă unde erau, mama nu lucra, muncea doar tata la ferma respectivă și îți dai seama, muncea pe un salariu de câteva zeci de lei. Nici nu mai știu cum erau banii pe vremea respectivă. În fine, în banii noștri, cred că un salariu avea de 300-400 de lei, cum îi avem acum noi banii. Raportați la ce era atunci. Și îți dai seama, stăteam în două camere toți, într-o locuință a celor care aveau ferma, pentru că noi de-aia stăteam la fermă, ca să muncim acolo ei. De fapt, mai erau încă câteva familii, până în 20 de familii. Era o adunare, o așezare, dacă vrei. Și toți oamenii munceau la ferme respectivă. Repet, eram în această fermă pe câmp și până la primul sat, și anume Drajna, aveam de mers foarte mult pe câmp până la școală, pentru că acolo făceam școală, n-aveam transport. Până în clasa șaptea sau opta n-am avut transport. La un moment dat ne-au dat un tractor cu vagon, îmi amintesc, a fost foarte amuzant și foarte drăguț în același timp. Îmi amintesc că ultima oară când am mers cu tractorul ăla, că sar de la una la alta, cu tractorul și cu acest vagon, a fost un cutremur mare”, a declarat Ramona Olaru, în cadrul unui podcast.

