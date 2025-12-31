Acasă » Știri » Câți bani produce Ramona Olaru în fiecare lună, doar din contul de TikTok? Estimările au luat-o razna

De: Anca Chihaie 31/12/2025 | 08:10
Câți bani câștigă Ramona Olaru din TikTok/foto: social media

Estimările legate de veniturile obținute de Ramona Olaru din activitatea sa pe TikTok au devenit un subiect tot mai discutat în spațiul public, mai ales după scandalul de proporții care a izbucnit recent între aceasta și Alex Bodi. Iată câți bani ar produce Ramona Olaru din contul său de TikTok!

Ramona Olaru, cunoscută pentru aparițiile sale constante pe micul ecran, este activă de mai mult timp pe TikTok, unde postează conținut variat, adaptat trendurilor platformei. În ultimii ani, TikTok a devenit nu doar un spațiu de divertisment, ci și o sursă importantă de venit pentru persoanele publice care știu să își gestioneze prezența digitală. În acest context, nu este surprinzător faptul că apar tot mai multe întrebări legate de câștigurile lunare pe care le-ar putea genera un astfel de cont.

Potrivit datelor oferite de creator-hero.com, un tool online specializat în estimarea veniturilor potențiale ale conturilor de TikTok, sumele vehiculate în cazul Ramonei Olaru sunt mult mai temperate decât cele apărute în diverse speculații din mediul online. Platforma respectivă calculează câștigurile în funcție de mai mulți factori obiectivi, precum numărul de urmăritori, media vizualizărilor, nivelul de engagement (like-uri și comentarii), precum și gradul de monetizare și optimizare al contului.

Conform acestor estimări, într-un scenariu realist, în care contul este monetizat și utilizat eficient, Ramona Olaru ar putea încasa aproximativ 200 de dolari pe lună din postările obișnuite, prin mecanismele directe de monetizare oferite de platformă.

Diferența majoră apare însă în zona colaborărilor comerciale. Creator-hero.com indică faptul că veniturile din postări sponsorizate pot depăși semnificativ câștigurile obținute direct din TikTok. În cazul Ramonei Olaru, estimările arată că suma provenită din eventuale colaborări cu branduri ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de dolari lunar, dacă profilul este folosit în mod strategic pentru promovare.

Câți bani produce Ramona Olaru în fiecare lună din TikTok/foto: creator-hetero.com

