De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”

De: Maria Roșca 30/12/2025 | 14:36
Făcând un calcul rapid, Ramona Olaru a mărturisit că nu a mai avut nicio relație serioasă de patru ani. Asistenta matinalilor de la Antena a aflat de la o clarvăzătoare de unde vin toate ghinioanele din viața sa sentimentală. 

Se poate spune că în ceea ce privește viața amoroasă a Ramonei Olaru, lucrurile sunt cât se poate de… incerte. Invitată în podcastul lui Jorge, asistenta de la Antena 1 a vorbit despre ghinionul care tot o urmărește, în special când vine vorba de bărbați. De patru ani nu a mai avut o relație serioasă, lucru care în trecut a pus-o serios pe gânduri.

Ramona Olaru: ”O doamnă mi-a spus că am cununiile legate”

Ramona Olaru a dezvăluit că s-a lăsat pe mâna unei doamne cu har care i-a spus vrute și nevrute, întâmplări și legături bizare din viețile sale anterioare. Printre altele, asistenta de la Antena 1 a aflat că într-o altă viață a avut un destin nefericit, a fost căsătorită cu forța de către familia ei, iar la un moment dat a fugit cu un alt bărbat. Toate legăturile neîncheiate din trecut s-ar fi răsfrâns asupra prezentului.

” Dacă mă întrebi de când sunt singură, gen relație serioasă și de lungă durată, sunt patru ani. Nici nu se făcuse 2022. .Am făcut o prostie mare, m-am dus la o doamnă și mi-a zis că am cununiile legate dintr-o altă viață. (…) M-am dus cu intenția să fac o regresie.

Și mi-a zis doamna aia: „N-ai tu nevoie de așa ceva! Stai să intru pe energia ta, să văd ce ți s-a întâmplat. S-a conectat la mine și mi-a zis că în altă viață am venit dintr-o familie nepotrivită, săracă, și ca să fiu bine m-au dat de soție unui călugăr sau om de la biserică.

Și eu nu-mi doream asta, că-mi doream să mă bucur de viață, și am stat cu omul ăla cât am stat, după care m-am dus cu altul. Și, când te duci la biserică, faci un jurământ în fața lui Dumnezeu. Și, dacă m-am dus cu altul, practic am încălcat jurământul. Și atunci e oprită situația, nu ai voie, nu faci treaba asta”, a declarat asistenta de la Antena 1.

Păcatele din viața anterioasă se pare că o urmăresc și acum. Pentru a scăpat de trecut, Ramona Olaru s-a lăsat pe mâna doamnei cu har, care i-a făcut o curățare energetică, a scăpat-o de cununiile legale, iar acum nu-i rămâne decât să aștepte ca bărbatul potrivit să îi apară în cale.

„Doamna asta a „curățat” acum, că face „curățare pe energie”, eu aștept să vină omul. Și mi-a zis că mi-a legat cununiile și cineva din viața asta, și a „curățat” și acolo – o doamnă care nu mă suporta că ieșeam cu fi-su la masă în tinerețe, de pe vremea facultății.

Mi-a zis: „ai avut un iubit în timpul facultății și mama lui și sora lui nu aveau nicio dorință pentru prezența ta”. Eu nici nu mai știam de ce iubit vorbea, dar după aceea mi-am dat seama, că mi-a zis cum le chema. Acum mi-a zis: „Deschide ochii să vezi cine se apropie de tine, nu mai deschide ușa oricui ți se pare ție că e mișto și fii atentă la toate momentele și la tot comportamentul”, a mai spus Ramona Olaru.

Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea

Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea”

