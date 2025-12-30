Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea

În cadrul podcastului moderat de Jorge, Ramona Olaru a vorbit despre una dintre situațiile confuze cu care se confruntă în ultima perioadă. Are legătură cu o fostă relație, relație ce s-ar fi putut transforma într-o prietenie cu beneficii.

Printre alte povești picante dezvăluite în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a adus în discuție una dintre cele mai recente situații confuze cu care are de-a face. A reluat legătura cu un fost iubit, au căzut de comun acord să rămână amici, însă bărbatul în cauză a „dispărut” subit. Sub pretextul că nu a spus tot atunci când au fost iubiți, în amintirea vremurilor bune, masculul cu pricina i-a picurat în ureche câteva vorbe siropoase, apoi s-a făcut nevăzut.

Ramona Olaru: ”Ești cu mine în același loc, dar nu te văd, nu te aud”

Mai mult de atât, conform zicalei „altul mai bun nu găsește și unul mai prost nu-și dorește”, Ramona ar fi fost acceptat să rămână cu fostul iubit într-o relație cu beneficii. „Legenda” spune că asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani așteaptă și acum un semn de la fostul partener „dispărut”.

„Vorbeam cu un băiat, cu care am mai avut o poveste acum câteva luni și acum am început din nou să vorbim, dar chestii mai scurte, așa.. A făcut atunci o chestie de a dispărut, de nu a mai existat în viața mea. Acum când a revenit mi-a zis că îi pare rău, că nu trebuia să se comporte așa, indiferent ce a fost între noi, și că să-l las să fie ok, să fie ca om pe lângă mine, normal. Eu dacă o termin cu cineva, pentru mine nu mai exiști. Ești cu mine în același loc, dar eu nu te văd, nu te mai aud. Acum el a zis că a suferit în perioada asta de un an și ceva, de fapt, că anul trecut se întâmpla asta, că nu a putut să vorbească, să închidă frumos înainte să plece. Mi-a spus că îi pare rău, a vorbit vreo două, trei zile, după care a „murit”. Nu am făcut nimic. Am așteptat, am stat. Și în momentul ăsta aștept. El a spus că vrea să fim prieteni, să ne sunăm, să ieșim, să vorbim. Eu i-am zis: vrei să fim prieteni cu beneficii? E ok. S-ar putea să facem și asta. Mie îmi convine. Dar nu vorbești nici în situația asta?”, a spus Ramona Olaru în podcastul lui Jorge.

