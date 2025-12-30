Acasă » Altceva Podcast » Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea

Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea

De: Maria Roșca 30/12/2025 | 13:01

În cadrul podcastului moderat de Jorge, Ramona Olaru a vorbit despre una dintre situațiile confuze cu care se confruntă în ultima perioadă. Are legătură cu o fostă relație, relație ce s-ar fi putut transforma într-o prietenie cu beneficii. 

Printre alte povești picante dezvăluite în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a adus în discuție una dintre cele mai recente situații confuze cu care are de-a face. A reluat legătura cu un fost iubit, au căzut de comun acord să rămână amici, însă bărbatul în cauză a „dispărut” subit. Sub pretextul că nu a spus tot atunci când au fost iubiți, în amintirea vremurilor bune, masculul cu pricina i-a picurat în ureche câteva vorbe siropoase, apoi s-a făcut nevăzut.

Ramona Olaru: ”Ești cu mine în același loc, dar nu te văd, nu te aud”

Mai mult de atât, conform zicalei „altul mai bun nu găsește și unul mai prost nu-și dorește”, Ramona ar fi fost acceptat să rămână cu fostul iubit într-o relație cu beneficii. „Legenda” spune că asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani așteaptă și acum un semn de la fostul partener „dispărut”.

„Vorbeam cu un băiat, cu care am mai avut o poveste acum câteva luni și acum am început din nou să vorbim, dar chestii mai scurte, așa.. A făcut atunci o chestie de a dispărut, de nu a mai existat în viața mea.

Acum când a revenit mi-a zis că îi pare rău, că nu trebuia să se comporte așa, indiferent ce a fost între noi, și că să-l las să fie ok, să fie ca om pe lângă mine, normal. Eu dacă o termin cu cineva, pentru mine nu mai exiști. Ești cu mine în același loc, dar eu nu te văd, nu te mai aud.

Acum el a zis că a suferit în perioada asta de un an și ceva, de fapt, că anul trecut se întâmpla asta, că nu a putut să vorbească, să închidă frumos înainte să plece. Mi-a spus că îi pare rău, a vorbit vreo două, trei zile, după care a „murit”. Nu am făcut nimic. Am așteptat, am stat. Și în momentul ăsta aștept. El a spus că vrea să fim prieteni, să ne sunăm, să ieșim, să vorbim.

Eu i-am zis: vrei să fim prieteni cu beneficii? E ok. S-ar putea să facem și asta. Mie îmi convine. Dar nu vorbești nici în situația asta?”, a spus Ramona Olaru în podcastul lui Jorge.

Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza

Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și Cosmin erau crescuți de tată
Știri
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub…
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Știri
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două...
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan
Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan
Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt ...
Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt norocoșii anului
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și ...
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și Cosmin erau crescuți de tată
Vezi toate știrile
×