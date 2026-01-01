Acasă » Știri » Cât timp pot fi ținute sarmalele de porc în congelator, fără să se altereze

01/01/2026
Cât timp pot fi ținute sarmalele de porc în congelator, fără să se altereze

Sarmalele care au rămas de la Revelion pot fi congelate. Pregătit întotdeauna cu migală pentru mesele de sărbători, acest fel de mâncare poate fi ținut la rece timp de câteva luni. Sarmalele nu trebuie, însă, lăsate mult timp  lângă o sursă de căldură, deoarece se acresc.

La sfârșitul mesei, se pun un într-un recipient care se închide perfect și se strecoară la congelator. Chiar dacă au gust special atunci când sunt proaspete, specialiștii ne asigură că nu își perd savoarea nici dacă stau la rece.

Chiar dacă țin atât de mult, există și un mic inconvenient. Orezul ar putea absorbi sosul, motiv pentru care riscăm să avem sarmale mai fade după decongelare. În general este esențial ca, după ce scoatem sarmalele de la congelator, iar asta se poate întâmpla și după 10 luni, să le lăsăm la dezghețat, peste noapte, în frigider. Dacă le dezghețăm la temperatura camerei, carnea riscă să se strice.

Cât contează frunzele de varză

„Sarmalele sunt un fel de mâncare echilibrat, care combină carnea cu cerealele și legumele, conform recomandărilor nutriționale”, spune Mihaela Bilic.

Ba mai mult, servite cu ardei iute, ajută la stimularea metabolismului. Specialiștii au convingerea că este foarte bine să congelăm sarmalele, deoarece așa evităm risipa alimentară. De asemenea, frunzele de varză murată nu sunt doar un ambalaj, ci au un rol esențial în obținerea acelui gust unic. Trebuie alese cele mai frumoase frunze, fără nervuri groase, pentru a obține o textură fină și un gust echilibrat.

Sarmalele trebuie obligatoriu fierte lent, la foc mic, timp de cel puțin patru ore. Astfel, aromele se îmbină armonios. Ele pot fi pregătite la aragaz sau la cuptor. În general, e de preferat să nu abunde în ulei, așa că înainte să fie gătite se strecoară în cratiță doar câteva picături. Cei care doresc pot adăuga în apa în care fierb sarmalele și un pahar de vin. Servite cu mămăligă sunt un deliciu.

