Cum face Ramona Bădescu ‘sărmăloaia’ pentru Revelion. Folosește numai ingrediente atipice: „Măr ras”

Ramona Bădescu are o rețetă specială de sarmale pentru Revelion. Chiar dacă a locuit cea mai mare parte din viață în Italia, artista rămâne fidelă preparatelor tradiționale românești și nu ezită să își arate iscusința în bucătărie ori de câte ori are ocazia. De sărbători, e de neoprit iar rezultatele sunt uimitoare!

Cum face Ramona Bădescu ‘sărmăloaia’ pentru Revelion

Ramona Bădescu se laudă că a inventat sărmăloaia și folosește ingrediente precum mere, nucșoară, vin și vodcă. Vedeta a învățat să gătească de la cea care i-a dat viață, cu care a avut întotdeauna o legătură specială, greu de descris în cuvinte.

„Unora le place mică, unora le place mare, și, ca să nu mai avem probleme, am inventat un lucru interesant și anume sărmăloaia. Am aici ingrediente care sunt mai atipice, dar o să vedeți modul în care fac această sărmăloaie. Bineînțeles, varză murată, morcov, țelină, carne tocată, orez, nucșoară, cimbru, piper roz, piper negru, dafin de la mine din curte și măr ras. În carnea măcinată punem ceapa pe care am prăjit-o puțin, orezul pe care l-am spălat foarte bine și toate celelalte ingrediente. (…) Am pus în tavă foile de varză murată și o să începem să punem compoziția la mijloc. Începem să rulăm compoziția. Printre varza sărmăloaie punem câteva mere ca să îndulcească, două linguri de sos de roșii. Și ca să fie sărmăloaia fericită, înainte să o punem la cuptor, punem vin, secretul meu, și vodcă. Și la cuptor cu ea pentru două ore”, a explicat Ramona Bădescu, pe rețelele de socializare.

Ramona Bădescu gătește și sarmale pentru prieteni

Ramona Bădescu adoră să gătească pentru prieteni, iar atunci când are timp îi invită pe terasa casei pe care o are la Roma și îi servește cu specialități tradiționale românești. La sfârșit primește întotdeauna laude, semn că preparatele ei nu trec niciodată neobservate.

În urmă cu un an, alături de o prietenă, vedeta a deschis și un restaurant în România, unde comercializa o pinsa sănătoasă, o specialitate italienească despre care spunea că nu îngrașă și că e delicioasă. Afacerea nu a avut, însă, rezultatele dorite, așa că cele două s-au văzut nevoite să închidă după câteva luni, deși își doreau să dezvolte brandul în România.

