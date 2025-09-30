Ramona Bădescu își dezvăluie secretele frumuseții. Cum se menține vedeta într-o formă de invidiat la 56 de ani

Ramona Bădescu sfidează vârstă și arată într-un mare fel. Cu o siluetă demnă de invidiat, vedeta în vârstă de 56 de ani a dezvăluit câteva dintre micile ei secrete. Toate femeile trebuie să știe asta!

Ramona Bădescu, fost model, a acordat întotdeauna o deosebită atenție aspectului ei, iar rezultatele se văd clar. Vedeta a decis să nu țină secrete micile ei trucuri și le-a împărtășit cu fanele ei.

Ramona Bădescu, secrete despre frumusețe

De-a lungul timpului, Ramona Bădescu a testat o listă lungă de metode care să o ajute să își îngrijească aspectul. Ei bine, acum este sigură pe ritualurile sale de frumusețe și nu se abate de la ele. Sportul îi este un prieten de nădejde, iar printre alimentele care nu lipsesc se numără uleiul de măsline, bun pentru piele și apa cu lămâie, bună pentru detoxifiere.

Când vine vorba de dantura ei, vedeta a dezvăluit secretul magic: bicarbonatul de sodiu.

„Bicarbonat, trei secrete. În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des, o să am surâsul mai strălucitor. Al doilea secret cu acest bicarbonat – este un pic mai delicat. Vi s-a întâmplat să aveți acele perioade în care, din cauza stresului, din cauza problemelor, din cauza hormonilor, să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret – înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul, îl puneți simplu la subraț, puteți să dormiți cu el toată noaptea, și a doua zi când vă treziți, vă veți trezi parfumate. Și nu în ultimul rând, o altă surpriză, mai pentru gospodine – acest bicarbonat îl pun în frigider, pentru că așa că elimina toate mirosurile neplăcute”, a spus Ramona pe Instagram.

CITEȘTE ȘI:

Ramona Bădescu, Tania Budi și Loredana Groza s-au arătat în toată splendoarea! TOP 20 ”sirene” la mare, trecute de 45 de ani

Ambasadorul Italiei i-a fost alături la inaugurare, dar afacerea Ramonei Bădescu a dat faliment! „Am făcut sacrificii! Nu ne-am mai dat în lături de la nimic”