Ambasadorul Italiei i-a fost alături la inaugurare, dar afacerea Ramonei Bădescu a dat faliment! „Am făcut sacrificii! Nu ne-am mai dat în lături de la nimic”

De: Delina Filip 25/09/2025 | 20:21
Anul trecut, Ramona Bădescu, alături de asociata ei, Cristina Tomescu și soțul ei italian, inaugurau cu fast noua locație – Occhio Pinsa, concept care aducea în București un colț de Italia, acolo unde actrița a locuit timp de 34 de ani. La vremea respectivă, vedeta ne dezvăluia că a muncit mult pentru această idee și spera să le aducă românilor bucuria de a mânca o pinsa ca la mama ei acasă. La petrecerea inaugurală au participat multe vedete de la noi, precum și Ambasadorul Italiei, care a tăiat alături de Ramona și asociata ei panglica. Din păcate, la nici un an de la deschidere, vedeta a fost nevoită să închidă locația. CANCAN.RO are detalii exclusive! 

Ramona Bădescu, alături de asociații ei, Cristina Tomescu și soțul ei italian, au pornit împreună la drum în urmă cu un an și au deschis o locație care spera să aducă noutate, dar să fie și pe placul românilor. Pinseria Occhio Pinsa a fost lansată cu mare fast, având ca scop aducerea unui produs italian autentic pe piața românească. La eveniment au participat numeroase vedete, printre care vă amintim: Oana Roman, Dan Bittman, Dana Săvuică și chef Cătălin Scărlătescu,  precum și ambasadorul Italiei care a taiat panglica. Și, deși avea toate premizele unei afaceri de succes, din păcate, realitatea din piață spune altceva. Pinseria Ramonei Bădescu a dat faliment!

Afacerea Ramonei Bădescu a dat faliment!

Surse din conducerea pinseriei Occhio Pinsa au anunțat falimentul pentru societatea care operează acest local, ca urmare a situației economice dificile și imposibilității de a continua activitatea în parametri optimi. Așadar, în ciuda implicării sale și a colaboratorilor săi, Ramona Bădescu este a fost nevoită să tragă cortina peste afacerea pe care o deschisese cu atât de mult fast!

Afacerea deschisă de Ramona Bădescu anul trecut a dat faliment
Afacerea deschisă de Ramona Bădescu anul trecut a dat faliment

La petrecerea de inaugurare, Ramona Bădescu spunea că știe în ce provocare se implică, mai ales că a adus pe piață un produs nou pentru români.

„Îmi doream ca după 34 de ani de când locuiesc în Italia să aduc aici ceva gustos. A luat naștere acest concept în patru luni. Suntem două femei în zodia Săgetător care atunci când am decis să facem acest concept nu ne-am mai dat în lături de la nimic, am muncit, am făcut sacrificii. Am creat acest loc în care mă simt ca acasă în Roma și mi-am dorit să le ofer și românilor mei o pinsa ca la ea acasă”, declara pentru CANCAN.RO Ramona Bădescu.

În plus, anul trecut la deschidere a venit și Ambasadorul Italiei care a tăiat panglica alături de Ramona Bădescu. Acesta a spus că este una dintre cele mai bune pinse încercate de el și a dat un review pozitiv.

Fosta prezentatoare le mulțumește celor care i-au fost alături

Din păcate, pe Ramona Bădescu nu a salvat-o nici baia instagramabilă despre care ne povestea în interviu, nici ingredientele de top folosite pentru pinsa și nici măcar locația centrală. Probabil un administrator judiciar va fi numit pentru a gestiona procedura de lichidare, recuperarea creanțelor și plata obligațiilor restante către creditori. Clienții, furnizorii și colaboratorii vor fi informați în timp util cu privire la stare și termenele relevante pentru revendicări.

Fosta prezentatoare tv și-a invitat prietenii și asociații la petrecerea inaugurală
Fosta prezentatoare tv și-a invitat prietenii și asociații la petrecerea inaugurală

Pentru Ramona Bădescu Occhio Pinsa nu reprezintă o renunțare la vis, ci acceptarea unei realități dificile după o perioadă de încercare. Activitatea gastronomică implică riscuri majore, mai ales în condițiile economice actuale. Cu toate acestea, vedeta exprimă recunoștința față de clienți, colaboratori și susținători, și speranța că experiența acumulată va servi la inițierea unor proiecte viitoare mai sustenabile.

