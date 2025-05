”S-a supărat, era gelos!” Ramona Bădescu se ”scutură” de secrete, într-un interviu de suflet: țintele și regretele actriței plecate de 34 de ani în Italia

Ramona Bădescu a plecat din România în urmă cu 34 de ani și s-a stabilit în Italia. A devenit actriță, a câștigat cu timpul aprecierea și respectul italienilor, iar totul îi merge ca pe roate acolo. Și-a întâlnit și marea iubire în 2017, un bancher italian, Fabio Cali, alături de care are un băiețel. Părea că întreaga ei viață se desfășoară în Italia, doar că de câteva luni actrița face naveta Roma – București. Ramona Bădescu a deschis recent un local în inima Bucureștiului și, alături de asociata ei, se ocupă în fiecare zi ca afacerea să prospere. Acest lucru îi ocupă o grămadă de timp, motiv pentru care șatena petrece destul în țară. Din acest motiv, fiul ei, Ignazio, care locuiește în Italia, îi simte lipsa. În plus, băiețelul a avut și reproșuri la adresa mamei din cauza unui alt copil. Ramona Bădescu vorbește despre toate aceste lucruri într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Ramona Bădescu se împarte între viața de familia și cea profesională cu brio! Și când spunem că se împarte, ne referim, la prorpiu, căci actrița este nevoită să facă drumuri România-Italia pentru a avea grijă atât de fiul ei, Ignațio și de soțul ei, cât și de noul local pe care l-a deschis în Capitală. Unde mai pui că Ramona Bădescu își continuă și cariera de actriță. Ba chiar ne-a dezvăluit că cel mai recent film i-a creat probleme în familie. Și nu cu soțul ei, așa cum poate erați tentați să credeți, ci cu băiețelul lor. Ignazio este foarte gelos, motiv pentru care i-a reproșat mamei lui când a văzut o scenă cu ea și un alt copil. În ceea ce-l privește pe soț, fosta prezentatoare a spus mereu că Fabio nu este gelos, însă există un motiv pentru care are discuții în casă cu el. De la ce pornește cearta în casă între ei, aflați în rândurile următoare.

Ce reproșuri primește Ramona Bădescu de la fiul și partenerul ei: „E o discuție serioasă”

CANCAN.RO: Ne aflăm la Gala femeilor care dăruiesc sănătate și vreau să îmi spui dacă ai vreun ritual pe care îl urmezi?

Ramona Bădescu: Ritualul meu este să zâmbesc. Și dacă sunt tristă, și dacă plâng, să mă uit la un film care mă face să râd. În acest fel trezesc acel hormon al bucuriei care îmi dă acea stare de bine.

CANCAN.RO: Mă bucur că te întâlnesc, te-am văzut mai des în ultima perioadă, vii mai des în România de când ai deschis pinseria?

Ramona Bădescu: Da. Având în vedere că această pinserie am creat-o împreună cu asociata mea, Cristina Tomescu, am venit cu banii de acasă. Suntem în continuare prezente una dintre noi două acolo, să fii printre oameni, să le explici ce înseamnă. Să știi că este un lucru foarte nou pinsa.

CANCAN.RO: Cu siguranță oamenii vor veni. Zi-mi ce face fiul tău acum că tu faci naveta București- Roma?

Ramona Bădescu: Ca oricine din familia mea, eu muncesc, soțul muncește, așa că fiul meu este la grădiniță, fiecare cu responsabilitatea lui. Mă împart pe drumuri, vizitez locul de muncă, stau cu mama, un weekend stau cu Ignazio, iar un weekend stau aici, mă împart.

CANCAN.RO: Plânge după tine?

Ramona Bădescu: Stă cu tati. O iubește pe mami și recent i-am arătat o secvență dintr-un film, ”O comoară pierdută”, în care aveam un băiețel. Și fiul meu când l-a văzut pe băiețel, a zis: „Mama, cine este? Eu, Ignazio, sunt fiul tău, nu el! Eu unde eram?”, i-am spus că nu puteam să filmăm împreună și s-a supărat, era gelos. Mă iubește mult, e lipit de mine, dar este fascinat de puterea și forta lui Fabio.

CANCAN.RO: Ți-ar plăcea să joci într-o producție cinematografică cu fiul tău?

Ramona Bădescu: Nu știu dacă lui i-ar plăcea, de fapt. Eu sunt o mamă care îi ofer fiului meu toate posibilitățile de a vedea ce îi place. Îl duc la înot, teatru, călărie, muzică, șah, îi creez acele posibilități pentru a înțelege care sunt înclinațiile lui, dar niciodată nu o să-l oblig să facă un lucru pentru că așa mi-ar plăcea mie.

CANCAN.RO: Vorbești cu el și în română?

Ramona Bădescu: Vorbesc în română, gătesc în română, adoră ciorba de perișoare și ardeii umpluți. Din acest motiv e singura ceartă pe care o am cu soțul meu. E o discuție serioasă pe tema usturoiului. Lui Fabio nu îi place usturoiul. Așa că i-am spus că o să fac mâncăruri separate, pentru noi cu usturoi, pentru tine fără. Așa am stabilit și am ajuns la această înțelegere.

