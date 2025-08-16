Sezonul estival își trage ultimii pași, e drept, face acum și spectacol, zile perfecte pentru plajă și o baie bună. Topurile CANCAN.RO au mare priză pe evenimentele de vară, pentru că sexy-vedetele acolo se îngrămădesc, pe litoral, în costume de baie minuscule! Numai bune de ”lecturat” de către masculii de pe plajă, dornici de impresii puternice! 😛 Dar acum vom descrie un altfel de top, al ”sirenenelor” trecute de 45 de ani.

În frunte cu Ramona Bădescu și Tania Budi, nu mai puțin de 20 de vedede ale showbizului autohton s-au încins în bătălia clasică pentru un loc pe podium. Lupta e aprigă, pentru că în joc intră adulatele din televiziune, foste miss, foste nume de rezonanță în peisajul Capitalei.

”Sirenele” trecute de 45 de ani fac show la malul mării

Deși trecute de prima tinerețe, chiar de multișor, multe dintre vedetele propuse de CANCAN.RO pentru acest top se întrec pe sine. Anca Țurcașiu e chiar exemplul perfect, ea parcă trăiește o a doua tinerețe, iar trupul său este privit cu dorință. Imaginile pe care vi le prezentăm sunt argument solid. Ce mai, precum o tinerică atrage privirile și nu-s deloc puține!

Nici Tania Budi nu face excepție. Cea căreia Cătălin Botezatu i-a declarant iubire veșnică se poartă de nota 10. Și defilează cu măiestrie pe litoral, unde gleznele-i sunt ”biciuite” de valurile care se sparg în malul mării. Seria sexy-vedetelor continuă cu Oana Zăvoranu, Crina Abrudan și Laura Vicol. Dar să ne oprim aici și să redăm, înainte de a vă invita în galeria foto, numele celor care s-au înscris în cursă:

Romanița Iovan, Flore Salalidis, Ioana Ginghină, Laura Vicol, Ramona Bădescu, Crina Abrudan, Cristina Spătar, Oana Zăvoranu, Tania Budi, Andreea Esca, Cristina Cioran, Vica Blochina, Oana Mizil, Loredana Groza, Oana Roman, Silvia Dumitrescu, Anca Țurcașiu, Monica Tatoiu, Gabriela Cristea, Dana Săvuică.

