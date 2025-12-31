Program TV 31 decembrie. Ce vezi pe Antena 1 sau Pro TV în noaptea de Revelion, fără Dan Negru

Program TV 31 decembrie 2025. Noaptea de Revelion vine cu multe surprize pentru cei care se vor afla în fața micilor ecrane. Televiziunile se bat în programe de sărbătoare, iar show-urile pentru 31 decembrie sunt gândite special pentru a ține românii în fața televizoarelor până după miezul nopții. Iată ce poți vedea în noaptea dintre ani.

Anul acesta, noaptea de Revelion vine cu schimbări importante în grila de program. Este încă un Revelion fără Dan Negru, dar telespectatorii vor avea parte de formate noi, ediții speciale și producții atent construite pentru a marca trecerea în noul an. Antena 1 și Pro TV mizează pe spectacole grandioase, artiști cunoscuți și momente de divertisment menite să creeze o atmosferă de petrecere chiar și pentru cei care aleg să rămână acasă.

Program TV 31 decembrie

Seara de 31 decembrie aduce numeroase producții speciale pe posturile de televiziune românești. Iar muzica și distracția sunt elementele principale. Iată ce au pregătit Antena 1 și Pro TV pentru noaptea de Revelion și cum arată programul TV din 31 decembrie.

Program Pro TV

07:00 – Ştirile Pro TV

10:00 – Hai să cântăm din nou!

12:00 – Misiune de salvare

14:00 – Din nou îndrăgostită

16:00 – Barbie

18:00 – Batem palma?

19:00 – Ştirile Pro TV

20:00 – Protevelion 2026

04:00 – Cele mai grozave zile

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere – (re-run)

16:00 – Bătălie pe veselie

19:00 – Observator

20:00 – Revelionul cel mai neBun

04:00 – Bătălie pe veselie (R)

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie (R)

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii – Ediţie specială

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii – Ediţie specială

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Vecina de coșmar

21:00 – Război în bucătărie

23:30 – Casa iubirii (R) – Ediţie specială

03:00 – Război în bucătărie (R)

05:30 – Știrile Kanal D (R)

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Pup-o, mă! (R)

10:15 – 50/50 (R)

11:00 – Teleshopping

13:00 – Flash monden

14:00 – Fata de la cabană

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:00 – Secretele președintelui

20:00 – Cronica cârcotaşilor

22:00 – Exclusiv VIP – Show de Revelion

00:30 – Intangibilul (R)

02:30 – Fata de la cabană (R)

04:00 – Secretele președintelui (R)

Program Digi Sport 1

20:00 – Fotbal Club Retrospectiva 2025

21:30 – Stirile Digi Sport

22:00 – Digi Sport Special Retrospectiva 2025

