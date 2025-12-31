Program TV 31 decembrie. Ce vezi pe Antena 1 sau Pro TV în noaptea de Revelion, fără Dan Negru

Program TV 31 decembrie 2025. Noaptea de Revelion vine cu multe surprize pentru cei care se vor afla în fața micilor ecrane. Televiziunile se bat în programe de sărbătoare, iar show-urile pentru 31 decembrie sunt gândite special pentru a ține românii în fața televizoarelor până după miezul nopții. Iată ce poți vedea în noaptea dintre ani.
Anul acesta, noaptea de Revelion vine cu schimbări importante în grila de program. Este încă un Revelion fără Dan Negru, dar telespectatorii vor avea parte de formate noi, ediții speciale și producții atent construite pentru a marca trecerea în noul an. Antena 1 și Pro TV mizează pe spectacole grandioase, artiști cunoscuți și momente de divertisment menite să creeze o atmosferă de petrecere chiar și pentru cei care aleg să rămână acasă.
Program TV 31 decembrie
Seara de 31 decembrie aduce numeroase producții speciale pe posturile de televiziune românești. Iar muzica și distracția sunt elementele principale. Iată ce au pregătit Antena 1 și Pro TV pentru noaptea de Revelion și cum arată programul TV din 31 decembrie.
Program Pro TV
- 07:00 – Ştirile Pro TV
- 10:00 – Hai să cântăm din nou!
- 12:00 – Misiune de salvare
- 14:00 – Din nou îndrăgostită
- 16:00 – Barbie
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Ştirile Pro TV
- 20:00 – Protevelion 2026
- 04:00 – Cele mai grozave zile
Program Antena 1
- 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere – (re-run)
- 16:00 – Bătălie pe veselie
- 19:00 – Observator
- 20:00 – Revelionul cel mai neBun
- 04:00 – Bătălie pe veselie (R)
Program Kanal D
- 07:00 – Secrete de familie (R)
- 08:00 – Follow us
- 10:00 – Casa iubirii – Ediţie specială
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii – Ediţie specială
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Vecina de coșmar
- 21:00 – Război în bucătărie
- 23:30 – Casa iubirii (R) – Ediţie specială
- 03:00 – Război în bucătărie (R)
- 05:30 – Știrile Kanal D (R)
Program Prima TV
- 07:00 – Exclusiv VIP (R)
- 09:00 – Pup-o, mă! (R)
- 10:15 – 50/50 (R)
- 11:00 – Teleshopping
- 13:00 – Flash monden
- 14:00 – Fata de la cabană
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:00 – Secretele președintelui
- 20:00 – Cronica cârcotaşilor
- 22:00 – Exclusiv VIP – Show de Revelion
- 00:30 – Intangibilul (R)
- 02:30 – Fata de la cabană (R)
- 04:00 – Secretele președintelui (R)
Program Digi Sport 1
- 20:00 – Fotbal Club Retrospectiva 2025
- 21:30 – Stirile Digi Sport
- 22:00 – Digi Sport Special Retrospectiva 2025
