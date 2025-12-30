Cu cine s-a ”cuplat” Ștefan Bănică Jr de Revelion, la Antena 1? Relația lor profesională durează de ani buni

Ştefan Bănică Jr. şi Emilia Popescu fac show la Antena 1, în noaptea dintre ani. Ei vor satiriza situația politică actuală din România. Celebrul cuplu va avea alături și alți artiști celebri. Romică Țociu, Cornel Palade și Adriana Trandafir vor întreține atmosfera cu scenete umoristice de neuitat.

Mai în formă ca niciodată, Ștefan Bănică Jr. se declară cucerit de această întâlnire de calibru. Împreună cu Emilia Popescu, artistul va aduce pe scena Revelionului cel mai neBUN un moment de poveste.

„Mă bucur că pot fi din nou alături de colega mea, Emilia Popescu, într-un număr clasic de-al nostru, care continuă Revista românească, într-o eră în care 99% e doar stand-up comedy. Ne bucurăm că putem duce tradiția revistei româneşti mai departe în acest număr ironic – o satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România, tratată cu umor, dar şi cu o lacrimă în colțul ochiului”, declară Ștefan Bănică.

Cum a ajuns Emilia Popescu să facă un cuplu pe scenă cu Ștefan Bănică Jr.

Emilia Popescu a susținut întotdeauna că și-ar dori să continue proiectul de succes cu Ștefan Bănică, partenerul ei de scenă de o viață, dar a recunoscut că asta nu ține de ei. Colaborarea lor durează de mulți ani și ascunde și o frumoasă prietenie.

„Cam din 1986, nu mai socotesc eu. A început la facultate când ne-am cunoscut și cântam împreună și după aceea am început să lucrăm în 1990 cu scenaristul nostru drag, Octavian Sava, care ne-a văzut ca un posibil cuplu continuator al Stelei Popescu cu Ștefan Bănică. Eu făcusem un film, „În fiecare zi mi-e dor de tine”, în care eram chiar fata Stelei Popescu, de unde mi s-a și tras că sunt fata ei, el făcuse „Liceenii”, eram tinerele vedete de la momentul acela și am început să facem acele revelioane minunate. Așa a început totul”, mărturisea Emilia Popescu la un moment dat.

Chimia dintre ei a fost întotdeauna evidentă, iar relația lor bine sudată pe scenă a trecut proba timpului.

„Este esențial. Poți să fii și cu cineva pe care nu-l cunoști și să ai chimie, dar, sigur că a fost important că ne cunoaștem de atâția ani, am jucat de când eram tineri și la Bulandra. Ne completăm, chiar da, ne înțelegem din

priviri”, a mai spus Emilia.

