Ce sumă uriașă plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a băiețelului lor. Unde învață Alexandru

Tot mai multe vedete din România aleg școlile private pentru copiii lor, iar pe lista celor care au început anul școlar la unități de top se numără și Alexandru, băiețelul de șase ani al lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pârva. Micuțul a început ciclul primar la Liceul Teoretic „Școala Mea”, o instituție recunoscută pentru standardele sale academice ridicate și programele variate. La aceeași școală învață și Sara, fetița prezentatoarei de știri Alessandra Stoicescu.

Școala este apreciată pentru cadrele didactice bine pregătite, laboratoarele moderne și activitățile extracurriculare care stimulează creativitatea și dezvoltarea personală a copiilor. Elevii au acces la proiecte internaționale, workshopuri și diverse activități sportive și artistice, într-un mediu sigur și motivant.

Cât costă școala privată unde învață fiul lui Ștefan Bănică

Pentru părinții care aleg această școală, investiția în educația copiilor este semnificativă. Taxa anuală de școlarizare este de 9.000 de euro, la care se adaugă 400 de euro pentru evaluare și înscriere și un fond pentru materiale și programe educaționale de 800 de euro pe an. Cei care optează și pentru serviciul de alimentație plătesc în plus 2.000 de euro pe an, la care se adaugă TVA și care se achită în zece tranșe lunare. În plus, școala percepe și o taxă administrativă de 1.000 de euro pentru întreținerea clădirilor și serviciile de curățenie. Astfel, investiția anuală totală pentru un copil care beneficiază de toate serviciile se ridică la aproximativ 12.800 de euro plus TVA.

Ștefan Bănică Jr, Lavinia Pârva și Alessandra Stoicescu consideră că merită să investească în educația copiilor, iar alegerea acestei școli reflectă preocuparea lor pentru formarea academică și personală a micuților. Într-un mediu stimulativ și sigur, Alexandru și Sara își dezvoltă abilitățile, se familiarizează cu metode de învățare moderne și cresc alături de colegi care împărtășesc aceleași standarde de performanță.

