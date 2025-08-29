Lavinia Pîrva și-a modificat chipul? Cum a apărut pe internet soția lui Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva arată impecabil la 40 de ani și continuă să fie un exemplu de eleganță și grijă pentru propria imagine. Vedeta este cunoscută pentru atenția pe care o acordă aspectului său, însă ultimele fotografii publicate au stârnit discuții deoarece trăsăturile feței ei par ușor schimbate. Ar putea fi acesta un semn că a apelat din nou la medicul estetician?

Lavinia Pârva are întotdeauna grijă de modul în care arată, iar ultimele fotografii publicate de vedetă au atras atenția fanilor și au ridicat semne de întrebare. Îmbrăcată într-o rochie roșie, delicată, care îi pune în evidență silueta, vedeta pare că și-ar fi făcut mici modificări la nivelul feței. Pomeții par mai plini în noile imagini, decât în trecut. Să fie un semn că s-a lăsat pe mâna medicului estetician pentru o nouă intervenție?

Ce spune Lavinia Pîrva despre operațiile estetice

De-a lungul carierei sale, Lavinia Pîrva a recunoscut că a apelat la câteva intervenții estetice. Artista și-a mărit bustul și a corectat ușor asimetria buzelor, dar a subliniat mereu că preferă metodele noninvazive pentru a-și menține frumusețea naturală.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. a explicat că, în prezent, nu intenționează să mai facă operații estetice. Vedeta pare să fi găsit echilibrul între îngrijirea fizică și dezvoltarea personală, alegând să combine soluțiile moderne de înfrumusețare cu atenția acordată bunăstării și creșterii personale.

“Îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”, spunea Lavinia Pîrva, în urmă cu ceva timp.

Pe lângă aspectul fizic, Lavinia Pîrva pune accent și pe stilul vestimentar și atenția la detalii, alegând ținute care îi pun în valoare feminitatea și eleganța naturală. Fiecare apariție publică este o combinație între rafinament și simplitate, iar rochiile și accesoriile sunt atent alese pentru un look fresh.

