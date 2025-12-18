Acasă » Exclusiv » Cornel Păsat e zdruncinat! Soția lui a părăsit, din nou, căminul conjugal! “Nu ajungem la o înțelegere”

Cornel Păsat e zdruncinat! Soția lui a părăsit, din nou, căminul conjugal! “Nu ajungem la o înțelegere”

18/12/2025
Cornel Păsat e zdruncinat! Soția lui a părăsit, din nou, căminul conjugal! “Nu ajungem la o înțelegere”
Bianca, soția lui Cornel Păsat, a luat o decizie radicală! Blondina a părăsit, din nou, domiciliul conjugal la doar două luni de la momentul în care a decis să se întoarcă. Așa cum știm, ea și soțul ei traversează una dintre cele mai grele perioade din viața de cuplu din ultimii 23 de ani. Fosta gimnastă își dorește cu ardoare divorțul, însă Cornel Păsat vrea să mai dea o șansă relației! Reușise să o convingă pe soția lui să revină acasă pentru a încerca să repare relația, dar se pare că nu este nici chip de împăcare. Cel puțin din punctul ei de vedere, căci el nu este dispus să renunțe atât de ușor la ea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu dansatorul care a oferit toate detaliile despre momentele delicate prin care trece. Dacă ajung sau nu în instanță, aflați din rândurile următoare. 

Finalul anului l-a prins pe Cornel Păsat într-unul dintre cele mai proaste momente din punct de vedere sentimental din ultimii 23 de ani. Instructorul de dans a mărturisit că nu poate renunța la soția lui și este dispus să facă orice este necesar pentru a-și salva căsnicia. Din păcate, soția lui nu este pe aceeași lungime de undă cu el și pare că divorțul dintre ei este iminent și se va pronunța, după părerea lui Cornel, în instanță.

Bianca a părăsit, din nou, domiciliul conjugal! Cornel Păsat, dezamăgit: ” Nu mi se pare corect”

Cornel Păsat și-a deschis sufletul în fața CANCAN.RO și a spus că trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Abia ce reușise să o aducă pe soția lui, alături de care are și un băiețel, Dryas, în vârstă de 7 ani, că femeia a decis să plece din nou de acasă. Se pare că, în ceea ce o privește pe Bianca nu mai este cale de întoarcere, în ciuda eforturilor dansatorului.

„Ea deja și-a luat decizia, a plecat de acasă din nou. S-a dus la o prietenă și de la 1 ianuarie se va muta cu chirie. Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Momentan nu ajungem la o înțelegere amiabilă și tocmai de aceea divorțul nu este încă pronunțat. Cred că într-un final vom ajunge în instanță pentru că fiecare vrem lucruri diferite, aici mă refer la petențiile ei asupra proprietății mele, e vorba de petențiile mele asupra numelui, sunt mai multe lucruri.

Eu vreau ca ea să păstreze numele în anumite condiții negociabile. Totul e negociabil, doar că ea e foarte încăpățânată și vrea să fie numai ca ea și nu se poate așa.  Proprietatea este a mea, exclusiv a mea, este dobândită înainte de căsătorie. Eu vreau să o despăgubesc pe ea cumva, vreau să îi dau niște bani și o să-i dau, dar în anumite condiții și nu sumele despre care vorbește ea. Nu mi se pare corect”, a declarat Cornel Păsat pentru CANCAN.RO.

Cornel Păsat, lăsat singur de sărbători! Bianca a plecat, din nou, de acasă
Cornel Păsat, lăsat singur de sărbători! Bianca a plecat, din nou, de acasă

Cornel Păsat nu este dispus să renunțe la femeia care i-a dăruit un copil, ci speră să o poate întoarce din drum pentru a doua oară. Din păcate pentru el, decizia aceasta nu este acceptată și de soția lui care, cel puțin pentru moment, consideră divorțul cea mai bună soluție.

„Eu cred că o perioadă de liniște între noi doi, o lună, două să nu mai avem contact, ar ajuta. Ne-ar face pe amândoi să ne stabilizăm un pic și să ne gândim mai serios la ce facem.  Momentan suntem ca două săbii ascuțite în aceeași teacă și nu mai avem loc. Eu cred că dacă ne dăm un timp am putea negocia divorțul sau poate o împăcare, cine știe, dar după o perioadă. Dacă mergem la notar și facem pasul cum vrea ea, sau și mai rău, în instanță, va fi ireversibilă împăcarea”, a spus instructorul de dans.

„Eu pun acum banii pe masă, dar masa este goală”

Situația este cu atât mai delicată cu cât cei doi nu au reușit să ajungă la un numitor comun nici în privința copilului, dar nici a modului în care ar trebui să gestioneze separarea. Cornel spune că, deși își dorește să o ajute pe Bianca în această perioadă, ea refuză orice formă de sprijin din partea lui, semn că ruptura dintre ei este una tot mai adâncă.

„Nu știu dacă și-a găsit, dar i-am propus să o ajut să găsească chirie cât mai aproape de școală, să ducă băiatul la școală. A zis că nu are nevoie, că se descurcă singură. Ea vrea să rupă cu totul, că ea vrea să fie singură și vrea să fie independentă. Copilul este la Târgoviște, la bunici, e ok cel mic. E în vacanță, se distrează la bunici, sunt și verișorii lui acolo, deci e bine”, a declarat instructorul de dans. 

În plus, apropierea sărbătorilor accentuează tensiunile dintre ei, mai ales când vine vorba despre timpul petrecut de Dryas cu fiecare parte a familiei. Cornel simte că îi este limitat dreptul de a fi alături de fiul său în momente importante.

„De sărbători nu știu ce o să facem pentru că ea nu este de acord să iau copilul la București ca să facă sărbătorile o zi și cu familia mea. Ea vrea să mă duc eu acolo la Târgoviște, eventual să mă cazez la un hotel și să mă plimb cu cel mic prin parc. Eu nu pot să îmi car toată familia la Târgoviște. Vreau să stea și cu bunica lui, cu unchii lui și mătușile lui de la București, măcar pentru o zi de Crăciun. Mi se pare de bun simț, măcar atât. De Revelion înțeleg, nu e problemă, dar de Crăciun chiar e important să stam cu familiile. Eu nu mi-am luat nici de Revelion ceva, nici nu mi-a stat capul la ceva. Finalul anului îl fac singur, nici nu știu ce fac, nu am planuri”, a mai spus Cornel Păsat pentru CANCAN.RO.

Instructorul de dans vrea să își salveze căsnicia cu orice preț
Instructorul de dans vrea să își salveze căsnicia cu orice preț

Problemele din viața personală, l-au afectat și în viața profesională, iar Cornel Păsat a renunțat o perioadă la evenimente. Cu toate acestea, s-a cufundat în muncă și de ceva vreme se ocupă de imobiliare.

Da, problemele dintre noi s-au accentuat și din cauza banilor. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung în punctul acesta. Tot răul spre bine, până la urmă am descoperit o direcție în care pot să fac bani în funcție de cât muncesc și cum mă descurc, nu mai depind de alți oameni.  Mă ocup în continuare cu imobiliarele, mă fascinează domeniul acesta, mi-am neglijat în ultimul timp atribuțiile artistice, dar mă ocup mai mult de treaba asta cu imobiliarele. Pe plan profesional nu-mi fac griji. Pe plan sentimental e problema și dacă rezolv planul financiar, eu cred că, atâta timp cât voi oferi un confort mult mai substanțial atât Biancăi cât și lui Dryas, lucrurile se vor duce pe o cale mai bună. Totul depinde de succesul meu.

Eu pun banii pe masă, dar masa este goală, ea nu mai este în casă.Nu am ce să-i reproșez, este o femeie superbă. Greșelile sunt la mine, eu trebuie să lucrez cu mine, dar și ea trebuie să lucreze cu ea. Și, din păcate, singura victimă colaterală este Dryas, copilul nostru”, a mai spus Cornel Păsat dezamăgit de situație.

