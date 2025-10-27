Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui...”

Cornel Păsat și Bianca trăiesc o perioadă sensibilă a relației lor. Cei doi sunt împreună de peste două decenii, dar legătura dintre ei a fost la un pas să se rupă definitiv. În urmă cu puțin timp, soția dansatorului s-a mutat de acasă, dar acum pare că s-au gândit să își mai ofere o șansă.

Ruptura de scurtă durată dintre cei doi a fost dureroasă, mai ales că Bianca și Cornel erau implicați atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Ea a fost una dintre membrele trupei de dans a artistului și a colaborat alături de el în proiecte. Mai mult, cei doi au împreună un fiu. După o perioadă petrecută departe unul de celălalt, Bianca s-a întors acasă, iar cei doi au decis să acorde o nouă șansă relației lor.

Cornel Păsat, afectat de problemele din relație

Când vorbește despre relația lor, Cornel Păsat este foarte sensibil și aproape că izbucnește în lacrimi. Dansatorul a mărturisit că nu poate renunța așa de ușor la o legătură ce durează de atât de mult timp și este dispus să facă orice este necesar. Deși se confruntă cu mai multe probleme în relație, el speră că lucrurile vor lua o întorsătură bună.

Cornel a mărturisit că nu a scos nicio clipă verigheta de pe mână, indiferent de distanța și separarea dintre el și Bianca.

„Orice ar fi, noi suntem făcuți unul pentru celălalt și ne atragem. Ne simțim minunat împreună, chiar dacă avem orgolii, chiar dacă câteodată suntem prea egoiști și vedem lucrurile superficial (…) Eu nu am scos-o (n.r. verigheta). Nu (n.r. Bianca Păsat nu mai poartă verigheta), dar poartă inelul de logodnă. E foarte greu să spui un lucru clar în momentul ăsta, pentru că acești 23 de ani au ceva bagaj acolo de sentimente”, a declarat Cornel Păsat pentru un post TV.

Deși locuiesc iar împreună, cei doi dorm separat în continuare. Relația lor este în continuare una distantă, iar Cornel Păsat a recunoscut că mai au nevoie de timp pentru a reconsolida legătura dintre ei.

„Dormim separat. E o problemă care sper eu să se rezolve curând, dar momentan nu s-au liniștit apele. Mai avem nevoie de timp. Eu nu prea mai am nevoie de timp, dar Bianca mai are nevoie de timp și am să i-l acord. Am ajuns la concluzia că amândoi trebuie să fim doi parteneri corecți, cu drepturi egale, și amândoi, de comun, acord trebuie să ne îndeplinim sarcinile și responsabilitățile în ceea ce privește viitorul și bunăstarea acestei familii”, a mai spus dansatorul.

