Acasă » Știri » Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui…”

Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui…”

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 17:42
Bianca i-a dat o lovitură dureroasă lui Cornel Păsat, după ce a acceptat să locuiască din nou cu el: „E foarte greu să spui...”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Cornel Păsat și Bianca trăiesc o perioadă sensibilă a relației lor. Cei doi sunt împreună de peste două decenii, dar legătura dintre ei a fost la un pas să se rupă definitiv. În urmă cu puțin timp, soția dansatorului s-a mutat de acasă, dar acum pare că s-au gândit să își mai ofere o șansă.

Ruptura de scurtă durată dintre cei doi a fost dureroasă, mai ales că Bianca și Cornel erau implicați atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Ea a fost una dintre membrele trupei de dans a artistului și a colaborat alături de el în proiecte. Mai mult, cei doi au împreună un fiu. După o perioadă petrecută departe unul de celălalt, Bianca s-a întors acasă, iar cei doi au decis să acorde o nouă șansă relației lor.

Cornel Păsat, afectat de problemele din relație

Când vorbește despre relația lor, Cornel Păsat este foarte sensibil și aproape că izbucnește în lacrimi. Dansatorul a mărturisit că nu poate renunța așa de ușor la o legătură ce durează de atât de mult timp și este dispus să facă orice este necesar. Deși se confruntă cu mai multe probleme în relație, el speră că lucrurile vor lua o întorsătură bună.

Cornel a mărturisit că nu a scos nicio clipă verigheta de pe mână, indiferent de distanța și separarea dintre el și Bianca.

„Orice ar fi, noi suntem făcuți unul pentru celălalt și ne atragem. Ne simțim minunat împreună, chiar dacă avem orgolii, chiar dacă câteodată suntem prea egoiști și vedem lucrurile superficial (…) Eu nu am scos-o (n.r. verigheta). Nu (n.r. Bianca Păsat nu mai poartă verigheta), dar poartă inelul de logodnă. E foarte greu să spui un lucru clar în momentul ăsta, pentru că acești 23 de ani au ceva bagaj acolo de sentimente”, a declarat Cornel Păsat pentru un post TV.

Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori...
Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în locul unui smartphone iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei
Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în...

Deși locuiesc iar împreună, cei doi dorm separat în continuare. Relația lor este în continuare una distantă, iar Cornel Păsat a recunoscut că mai au nevoie de timp pentru a reconsolida legătura dintre ei.

„Dormim separat. E o problemă care sper eu să se rezolve curând, dar momentan nu s-au liniștit apele. Mai avem nevoie de timp. Eu nu prea mai am nevoie de timp, dar Bianca mai are nevoie de timp și am să i-l acord. Am ajuns la concluzia că amândoi trebuie să fim doi parteneri corecți, cu drepturi egale, și amândoi, de comun, acord trebuie să ne îndeplinim sarcinile și responsabilitățile în ceea ce privește viitorul și bunăstarea acestei familii”, a mai spus dansatorul.

CITEȘTE ȘI:

Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV

Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Știri
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Știri
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de…
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
Mediafax
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații...
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Mediafax
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: ...
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are ...
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?
Supermarketul celebru care ar putea dispărea din România. Care este motivul?
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie
Rocsana Marcu și-a luat câine de 20.000 de mii de euro. Cum arată Brulee, puiuț din rasa Fluffy Frenchie
Crăciunul acesta este ‘magic’! 25.12.2025, o aliniere unică în ultimii 100 de ani
Crăciunul acesta este ‘magic’! 25.12.2025, o aliniere unică în ultimii 100 de ani
Un oraș turistic din România renunță la artificiile de Revelion 2026. Primarul și-a motivat decizia radicală
Un oraș turistic din România renunță la artificiile de Revelion 2026. Primarul și-a motivat decizia radicală
Vezi toate știrile
×