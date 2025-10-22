Răsturnare de situație în cazul divorțului dintre Cornel Păsat și Bianca. Cei doi s-au întâlnit pentru a pune totul pe hârtie înainte de a depune actele la tribunal. Dar surprize, surprize, nici măcar apropiații nu se așteptau la așa ceva. Aflați numai din CANCAN.RO ce s-a întâmplat chiar în vila în care soția se mutase să locuiască singură, cu copilul.

Bianca, soția lui Cornel Păsat a decis să divorțeze, date fiind problemele apărute în căsnicia lor. Coregraful trupei Flamingo Boys a refuzat să se prezinte la notar, astfel că partenera de viață a acestuia l-a anunțat că următorul pas pe care-l va face va fi să se adreseze insanțelor judecătorești.

Aceștia și-au mai dat însă un termen, până să ajungă la soluția radicală. Suprize, surprize însă! Cei doi soți s-au întâlnit în cursul zilei de ieri la vila în care au locuit în timpul căsniciei, înainte ca artistul să plece pentru a-și lăsa soția să se întoarcă acasă cu băiețelul pe care-l au.

Cornel Păsat: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”

Subiectul abordat a fost, bineînțeles divorțul pe cale amiabilă. Cornel și Bianca au pus fiecare pe hârtie doleanțele avute. Dar la final, după o îmbrățișare de „bun-rămas” cu promisiunea că vor păstra o relație de prietenie de dragul copilului, a urmat un sărut ca-n filme! Și o dulce împăcare, în ceasul al 12-lea!

Cornel Păsat a confirmat în exclusivitate pentru CANCAN.RO faptul că cei doi au decis în urma acestei întâlniri să ma idea o șansă căsniciei lor, în primul rând pentru binele băiețelului lor.

„O iubesc și am iubit-o tot timpul pe Bianca. De aceea am și refuzat să merg la notar, pentru că nu voiam acest divorț. Și ea avea nevoie de o pauză în care să-și limpezească gândurile. Am discutat despre divorț, apoi de ce și-ar fi dorit fiecare de la celălat să îndrepte. La final, când ne-am îmbrățișat, ne-am împăcat! Ne-am dat seama cât de greu ne era amândurora, și mai ales lui Dryas. Atunci când era cu Bianca, întreba de mine. Când era cu mine, întreba de Bianca. Uneori, ca să renaști, trebuie să treci prin iad. Iar eu am simțit asta în această perioadă în care am stat departe de familia mea”, ne-a mărturisit Cornel Păsat.

„Suntem într-o perioadă de probă”

Acesta nu ne-a ascuns însă faptul că va urma o perioadă de probă, dat fiind faptul că anumite aspect încă trebuie îmbunătățite în căsnicie lor.

„Momentan, am stabilit să fim într-o perioadă de probă. M-am mutat acasă, dar dacă nu vom remedia ceea ce nu a mers între noi, de comun acord ne vom despărți, amiabil. Sper însă că nu va fi cazul. Personal, eu știu ce am de făcut, ca să nu mai trecem prin așa ceva”, a adăugat Cornel Păsat.

VEZI ȘI: CORNEL PĂSAT ȘI-A SCHIMBAT PROFESIA. CU CE SE OCUPĂ ACUM FOSTUL IUBIT AL OANEI ROMAN

CITEȘTE ȘI: PROBLEME ÎN FAMILIA LUI CORNEL PĂSAT! TERAPIA DE CUPLU LE-A SALVAT CĂSNICIA. „IDEEA ESTE SĂ ÎȚI DOREȘTI SĂ REPARI”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.